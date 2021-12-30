Pitbull'ların sahipleri kamera kayıtlarını silmişler

Yapılan incelemeler sırasında olayın yaşandığı gün ve saate ait güvenlik kamerası görüntülerinden bir kısmının uzaktan erişim yöntemiyle silindiği belirlendi.

Gaziantep’te Pitbull cinsi köpeklerin bir çocuğa saldırısına ilişkin bazı zanlıların sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını silmeye çalıştıkları belirlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Sitede yaşayan 28 kişinin alınan ifadeleri ve yürütülen soruşturma sırasında, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de teknik inceleme yaptı.

TEKNİK İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKARILDI

Yapılan incelemeler sırasında olayın yaşandığı gün ve saate ait güvenlik kamerası görüntülerinden bir kısmının uzaktan erişim yöntemiyle silindiği belirlendi.

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Gaziantep’te 4 yaşındaki nAsiye’yi ağır yaralayan n‘Pitbull’arın sahipleriyle ilgili yeni nbir gelişme yaşandı. Tutuklanan nsite yöneticisi Mustafa Elibol nile sekreteri Süheyla Kurçak’ın nsaldırı sonrası kamera ngörüntülerini sildiği ortaya nçıktı.

Teknik çalışma ile silinen görüntüler kurtarılırken, bu şekilde delillerin karartılmaya çalışıldığı kanaatine varıldı. İki şüpheli hakimlik tarafından; ‘Kasten adam yaralamanın nitelikli hali’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

AİDATLARI VERMEYENLER ŞİKAYET ETMİŞ

Köpeklerin sahibi site yöneticisi Mustafa Elbol, olayla ilgisi bulunmadığını öne sürdü. Köpeklerin kendisine ait olmadığını ileri süren Elibol, aleyhine ifade verenlerin, geciken aidat ödemeleri nedeniyle tartıştığı kişiler olduğunu öne sürdü.

Asiye’nin babasıyla da herhangi bir probleminin bulunmadığını ve olay sonrası şikayetçi olmamasını istediği iddialarının doğru olmadığını ifade eden Elibol, “Güvenlik kameralarının silinmesine yönelik bir girişimim olmadı. Kayıtların uzaktan silindiği belirtilen saatte ise ben jandarmada gözaltında bulunuyordum ve telefonum da yanımda değildi” dedi.

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Olayla ilgisi yokmuş!

Tutuklanan Süheyla Kurçak sitede sekreter olarak çalıştığını ve köpeklerin sahibi olmadığını ileri sürdü. Hayvan sevgisi olduğu için daha önce köpeklerle fotoğraf çektirdiğini ve zaman zaman beslediğini anlatan Kurçak, “Benim olaylarla herhangi bir ilgim yok. Olay sırasında da sitede değildim. Köpeklerin sahibi olan iki kız kardeş şu anda cezaevinde. Daha önce köpeklerin alınmasına da bu kişiler Pitbull olmadıklarını söyleyerek engel olmuşlardı. Aleyhime verilen tanık ifadelerini kabul etmiyorum” dediği bildirildi.

Yoğun bakımdan çıkarılannAsiye’nin tedavisi sürüyor.

Asiye’den güzel haber

Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş servise alındı. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği Asiye’nin tedavisine devam ediliyor. Yoğun bakım ünitesindeki çocuk, servise alındı. Anne Zeynep ile baba Hüseyin Ateş, kızlarını serviste görme imkanı buldu. Asiye’nin, ailesiyle konuşabildiği öğrenildi.

NAKLEDİLEN DOKULARIN DURUMU İYİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, Asiye’nin servis koşullarında takip ve tedavisinin devam ettiğini dile getirdi. Çete, “Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi olup, hayati bulguları da stabil seyretmektedir.” dedi. Baba Ateş, kızını serviste görünce mutlu olduğunu, sağlığına kavuşması için doktorların ellerinden geleni yaptığını söyledi. Kızının bazen uyuduğunu anlatan Ateş, “Kızımı sağlıklı görmek en büyük hayalimiz.” ifadesini kullandı.

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Beyin dokusunda sıkıntı vardı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da Asiye’nin son durumunu anlattı. Özkan, “Saçlı derisinde bir kaybı vardı. Öncelikle beyin dokusuyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Onların önüne geçtik, ekarte ettik. Bundan sonraki süreçte hem yüz felci olursa ona yönelik ameliyatlarımız olacak hem de saçlı derisini saçlı bir deri haline getirmek için uğraşacağız. Şu anda saçlı deri değil.” diye konuştu. Bunların daha çok estetik amaçlı olduğunu bildiren Özkan, şu an hastanın şokta olduğunu, yaşadıklarının çok da kolay olmadığını ve ciddi bir travma geçirdiğini anlattı