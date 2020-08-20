PKK çocukları böyle kandırıyor: Gençlerin adli sicilini bozarak dağa çıkarma oyunu ellerinde patladı

Terörü kaynağında yok etme, savunma değil sürekli taarruz, kesintisiz operasyonlarla sürekli alan hakimiyeti anlayışıyla hareket eden güvenlik güçleri, özellikle 2016’dan bu yana gerçekleştirilen etkili operasyonlarıyla terör örgütlerinin kabusu haline geldi. Ağır kayıplar veren PKK’nın yurt içindeki terörist sayısı 400’lü rakamlara düşerken, örgüt içerisinde çözülmeler hız kazandı. Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve jandarmanın örgüte karşı yürüttüğü silahlı mücadelenin yanı sıra ikna çalışmalarıyla teslim olan örgüt mensubu sayısı da artmaya devam ediyor.

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İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTILAR

Halk desteğini büyük ölçüde kaybederek köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın, yeni insan kaynağı için izlediği hain yöntem de deşifre oldu. PKK’nın sözde üst yönetimi ve siyasi uzantılarının, örgütün yayın organları ve sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılarla gençleri özellikle örgüt için önemli sayılan günlerde sokağa çıkarmaya çalıştıkları tespit edildi. Örgüt, şehir yapılandırmaları vasıtasıyla sivil itaatsizlik şeklinde adlandırılan sokak eylemlerine katılmalarını sağladığı gençler hakkında gözaltı işlemi uygulanmasını, tutuklanmasını ve hatta dava açılmasını sağlamayı hedefledi. Böylece sicili bozulan gençlerin örgütün kırsal kadroya katılımının da önü açılmış olacaktı.

DEVLET OYUNU GÖRDÜ

Ancak PKK’nın gençler üzerindeki hain planı Şırnak Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla bozuldu. Şırnak Emniyeti, PKK’nın hedefindeki gençlerin daha da örgütün kucağına itilmemesi için titiz çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda, gençler hakkında adli işlem yapılmadı, gözaltı işlemi dahi uygulanmadı. Emniyet bünyesinde oluşturulan profesyonel ekipler, hemen gençlerin aileleriyle temasa geçti. Bu şekilde mart ayından bu yana 340 aile ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilirken, aileler örgütün hain planıyla ilgili bilgilendirildi.

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AİLELERİN İŞ BİRLİĞİYLE ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ

Görüşülen aileler devletle işbirliği yaparak, polise önemli bilgiler aktardı. Bu doğrultuda mart ayından bu yana örgütün şehir yapılanmasına yönelik olarak çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Son olarak, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-15 Ağustos’ta Şırnak Merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde operasyon düğmesine basıldı. PKK’nın sözde sivil şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılandırmalarını organize ettikleri anlaşılan 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 5’i Cizre’de olmak üzere 7’si tutuklandı,3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Katılım durdu kaçışlar arttı

Şırnak Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Şırnak’tan örgüte katılım durma noktasına gelirken, ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise her geçen gün artıyor. Özellikle Cizre ve Silopi’de yaşanan çukur/barikat dönemini sona erdiren başarılı operasyonların ardından Şırnak’tan örgütün kırsal yapılanmasına 2017’de 20 kişi katılırken, 2018 ve 2019’da bu sayı 7 oldu. 2020’de ise sadece bir kişi örgüte katılım sağladı. Buna karşın, 2019’da yakınları terör örgütünün kırsal alanında faaliyette olduğu bilinen 305, 2020’de ise 627 olmak üzere toplamda 932 aile ile ikna faaliyetleri kapsamında görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmeler neticesinde 2019’da 16, 2020’de 17 olmak üzere toplam 33 örgüt mensubu şahıs teslim oldu. 508 aile ile görüşmelere ise devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 137’ye, teslim olan örgüt mensuplarının sayısı da 146’ya yükseldi.

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AİLELER VE GENÇLER BİLGİLENDİRİYOR

Devlet ile ailelerin yaptığı iş birliği neticesinde tezgahı bozulan PKK’nın hem şehir yapılanması çökertildi hem de aileler çocuklarını PKK’nın ağından kurtarmış oldu. Öte yandan, Şırnak’ta, çocukların ve gençlerin topluma kazandırılmaları için bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında ailelerle birlikte yürütülen çalışmalar da devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında ise Kovid-19 salgını öncesinde 15 okulda 8 bin 360 öğrenciye “Gençlik Güvenli Gelecek” isimli bilgilendirme konferansları verildi. Yine vatandaşların terör örgütleri ve faaliyetleri konusunda doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen konferanslar ve bilgilendirme stantları ile sadece bu yıl içerisinde 6 bin 327 vatandaşa ulaşıldı.