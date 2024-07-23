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PKK mağaraya kamp kurdu

TSK’nın yoğun hava saldırıları sonucu araziye çıkmaya korkan PKK'lı teröristlere, Kandil’den “Doğal mağaraları genişletin” talimatı geldiği ortaya çıktı. Suriye'de büyük bir sözde karargâh inşa eden terör örgütünün, bu mağara karargâhta internet sistemi, hastane, geniş yaşam alanları ve silah depoları kurduğu tespit edildi.

Şahin Şen
04:00 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 00:59 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik yaptığı nokta atışı operasyonlar örgütü mağara hayatına itti. Örgüt elebaşlardan Murat Karayılan’ın talimatıyla Suriye’de tüneller inşa etmeye başlayan PKK’nın doğal mağaraları da genişleterek yer altı kampları oluşturmaya başladığı tespit edildi. Genişletilen mağaraları birbirine bağlayan PKK’nın büyük bir karargâh inşa ettiği de tespit edildi.

FİNANS VE ÖRGÜTLENME ZAYIFLADI

Birbirine bağlanan mağaralardan oluşturulan sözde mağara karargâhta hastane, para transfer merkezi, geniş yaşam alanları, silah ve mühimmat depoları, lojistik alanları ile internet sağlayıcıları bulundurduğu güvenlik birimlerince ortaya çıkarıldı. Türkiye’nin son operasyonlarından sonra değerlendirme yapan PKK’nın son dönemde finansal faaliyetlerinin sekteye uğradığı, Türkiye’deki örgütlenmenin zayıfladığı ve gençlik örgütlenmesinin yetersiz kaldığı vurgulandı. Değerlendirmede, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirebileceği olası bir operasyonda örgütün yer altı tünellerinden saldıracağı ancak tünellerin istenilen seviyeye ulaşmadığı ve bu nedenle doğal mağaraların hazırlandığı da belirtildi.

Örgüt antitank füzesi peşinde

Öte yandan terör örgütünün antitank füzesi temin etmek için İran destekli terörist gruplarla da görüştüğü belirlendi. Terör örgütünün Türkiye’nin operasyonlarına karşı teröristlerine yeni eğitimler verdiği de tespit edildi. Örgüte yeni katılmış olan teröristlere kameralardan kaçınma, dikkat çekmeme ve eylem tarzlarına yönelik eğitimler verildiği öğrenildi. Örgütün bu tür eğitimler verdiği teröristleri Türkiye’ye sokmaya çalıştığı da ortaya çıkarıldı.



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