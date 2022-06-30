PKK cebe sızdı

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG unsurları bu kez casusluk programıyla gündemde. Örgütün hakim olduğu bölgelerde, Android telefon kullanıcılarının cihazlarının İtalyan casus yazılımı tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Ünlü teknoloji sitesi TechCrunch, Hermit olarak bilinen programın, geliştiricisi RCS Lab şirketinin bulunduğu Kazakistan ve İtalya dahil olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde PKK tarafından kontrol edilen bölgelerde kullanıldığını duyurdu. Programın hükümet düzeyinde casus yazılımlar arasında olduğu ve devlet kurumları tarafından yayıldığı vurgulandı. Ayrıca kullanılan yazılımın, hükümet düzeyinde olduğu için en yeni yazılımlardan biri olduğuna da dikkat çekildi.

SES KAYDI ALIYOR

Casus yazılımı kontrol eden kişiler, önce hedef internet sağlayıcısıyla mobil veri bağlantısını kesiyor. Daha sonra, tekrar bağlantı kurtarma adı altında iletişim temalı bir uygulama indirmeye yönlendiriyor. Böylece çok sayıda kişinin telefonuna kolaylıkla casusluk programı indirilmiş oluyor. Teröristler bu yolla kişilerin telefon kayıtları, fotoğrafları, mesaj ve e-postalarına erişebiliyor. Hatta ortam sesinin kaydına bile ulaşılabiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan üretici firma, ürünlerini Avrupa kural ve yönetmeliklerine uygun olarak ihraç ettiğini ve yetkili makamlardan resmi izin alınmadan hiçbir ürün satışı veya uygulamasının yapılmadığını söyledi. Ürünlerin ilk elden teslim edilip kurulum yapıldığı öğrenildi.

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