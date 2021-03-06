PKK/YPG üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Üç PKK'lı terörist iki milyon dolarla yakalandı Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri Türkiye-Suriye sınır hattındaki Çobanbey'de terör örgütü PKK/YPG üyesi 3 teröristi örgüte gönderilen yaklaşık iki milyon dolarla yakaladı.

Haber Merkezi 06 Mart 2021, 16:57 Son Güncelleme: 06 Mart 2021, 17:00 AA