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PKK'dan 'bittik' toplantısı

Türkiye’nin amansız takibi, nokta operasyonları ve Suriye ile Irak’ta kurduğu üsler üzerinden verdiği mücadele, terör örgütü PKK’yı gün geçtikçe zayıflatıyor. Örgütün kadın birimi olan “YJA Star’ın 2023-2024 yılı değerlendirme toplantısında kurdukları tünellerin işe yaramadığı, elebaşların öldürüldüğü ve örgüte yeni katılımların çok azaldığı itirafları geldi.

Şahin Şen
04:00 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 02:49 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin PKK’ya yönelik yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonları, terör örgütü içindeki paniği her geçen gün artırıyor. TSK ve MİT’in düzenlediği nokta operasyonlarla, aranan listesindeki elebaşlarının tek tek imha edilmesi, PKK militanları arasında korkuya neden oluyor. Bütün bunlar, PKK'nın kadın birliği YJA Star'ın sözde komuta konseyi toplantısında ortalığa saçıldı. Toplantıdaki itiraf niteliğindeki konuşmalar dikkat çekti.

TÜNELLER ÇARE OLMADI

2023 yılının değer-lendirmesi yapılıp bu yılki saldırı planları görüşülen alçak toplantıda, PKK’nın Haftanin, Gara, Metina, Avaşin, Zap ve Hakurk’ta tüneller oluşturduğu, ancak istenen sonuçların alınamadığı, örgütün ağır kayıplar verdiği belirtildi. Toplantıda TSK’nın Gara’da düzenleyeceği olası operasyona karşı hazırlıklar yapıldığı ve Türk SİHA’larına karşı daha fazla önlem alınması gerektiği de konuşuldu.

ÖRGÜTE KATILIM YOK

TSK'nın düzenlediği operasyonlarla Türkiye ve Irak'ta zor bir yıl geçirildiği anlatılan toplantıda teröristler, örgüte katılımın en alt seviyeye düştüğünü ilan etti. Türkiye içinde sözde sorumlu düzeydeki teröristlerin öldürülmesi, örgüte bağlılık duyan militan bulunamaması gibi durumlara işaret edildi. Ayrıca PKK’nın artık halkta eskisi kadar karşılığı olmadığı da kaydedildi. İşte örgüt içindeki bu tespitler, PKK’nın “bittik itirafı” olarak nitelendirildi.

KOPUŞ ARTTI

Örgüt içindeki cezalar nedeniyle kadro teröristlerin PKK ile bağının zayıfladığı, bunun örgütten kopuşa neden olduğu tartışıldı. Eleman bulmak ve mevcut kadroyu korumakta zorlanan PKK’da, Suriye başta olmak üzere tüm bölgelerde örgütten ayrılanların sayısının son dönemde arttığı söylendi. PKK sözde üst yönetiminin bu durumu endişe verici olarak nitelediği belirtilen toplantıda, buna çözüm arandığı elebaşlarına iletildi.



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