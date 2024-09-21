PKK'dan 'Siber iz bırakmayın' talimatı

Türkiye’nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya yönelik nokta atışı operasyonları örgütün kırsal kadrosunu bitme noktasına getirdi. Diyarbakır Lice’de biri İçişleri Bakanlığı Arananlar Kategorisi kırmızı listede olmak üzere 2 teröristin öldürülmesi sonrası PKK’nın sözde yönetimi örgütün şehir yapılanmasının güçlendirilmesi için harekete geçti. Örgütün gönderdiği talimatlarda PKK’nın kırsal kadrosunda bulunan teröristlerin sığınaklardan dışarı çıkması yasaklandı. Teröristlerin ‘az hareketli ve gerektiğinde görünen’ yapıda hareket ederek PKK’nın yeni şehir yapılanması YPS birimleri ve işbirlikçilerle sesli ve görüntülü mesajlar ile faaliyet yürütmesi emri verildi. Talimatlarda YPS üyelerine, şehirlere gönderilerek eylem yapabilecek düzeyde eğitim verilmesi de istendi.





TEDBİR KILAVUZU GÖNDERİLDİ

Şehirlerde polis ve jandarma birimlerinin baskınları nedeniyle korkuya kapılan PKK üst yönetimi, YPS üyelerinin parmak izi, yüz tanıma sistemleri, internet, sosyal medya kullanımı gibi hususlara dikkat ederek siber iz bırakmadan hareket etmeleri gibi talimatları içeren sözde tedbirler kılavuzu da gönderdi. Tedbir kılavuzunda YPS üyelerinin eski harekat tarzı olan teknik malzeme kullanımı, yerel halkla ilişki kurmak ve halkı rahatsız etmekten vazgeçmemenin örgütün şehir yapılanmasındaki çöküşü hızlandırdığı da belirtildi.





ÖRGÜTÜN İDEOLOJİSİ ZAYIFLADI

Kılavuzda sözde sorumlu YPS üyelerinin ideolojik, politik ve örgüt faaliyetlerinde yetersiz olduğu, sözde kadrolara malzeme bulunamadığı ve mali sorunlar nedeniyle örgüt ideolojisinin zayıfladığı eleştirisi de yapıldı. Güvenlik güçlerinin teknik imkanlarının çok iyi kullanıldığının belirtildiği kılavuzda, üst düzey teröristlerin öldürülmesinin örgüt tabanında ve teröristler içinde psikolojik travmalara neden olduğu ve bu nedenle güvenlik tedbirlerine uyulmasının zorunlu tutulduğu öğrenildi.





1 terörist teslim 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK'dan kaçan 1 teröristin Van'ın Başkale ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.



