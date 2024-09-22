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PKK/KCK'nın Avustralya sorumlusu enselendi

PKK/KCK'nın Avustralya sorumlusu enselendi

Burak Doğan
Şahin Şen
04:0022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Çiğdem Aslan
Çiğdem Aslan

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında görev alan Çiğdem Aslan, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla yakalanan Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.Avustralya’da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edilen Aslan, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.

SÖZDE EŞ BAŞKANLIK GÖREVİ VARDI

Üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olan Aslan, Avustralya Demokratik Kürt Toplum Federasyonu (FDKSA) Eş Başkanı olarak Melburn'de PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren STK'lardan "Viktorya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-KURD)" tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığı ve bahse konu etkinliklerde PKK/KCK propagandası yapıldığı, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlerde yer aldığı ifade edildi.

AVUSTRALYA PASAPORTU KULLANIYORDU

PKK/KCK-PYD eş başkanı Şahoz Hasan ile irtibatlı olduğu, Lenna Aslan ismiyle Avustralya pasaportu olduğu ve Türkiye seyahatlerinde bu ismi kullandığı şeklinde hakkında bilgiler bulunan Aslan 15 Eylül'de gözaltına alındı. 1973 Ankara doğumlu Aslan, 18 Eylül'de tutuklandı.



#PKK
#Terör
#operasyon

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