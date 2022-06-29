Gündem PKKlı terörist İstanbulda ormanda yakalandı
İSTANBUL

PKK'lı terörist İstanbul’da ormanda yakalandı

Sultanbeyli’de PKK'ya üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S ormanda yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
PKKlı terörist İstanbul’da ormanda yakalandı
Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Sultanbeyli’de ormandan bir kişinin çıktığını gören polis ekipleri şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin üst aramasını da yapan ekipleri, bir miktar uyuşturucu buldu.

İsminin Ö.S. olduğu tespit edilen şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğunu ve hakkında arama kararının olduğu belirlendi.

  • Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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