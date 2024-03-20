PKK'lı terörist Mehmet Kılıç Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışırken yakalandı

"Rızgar Amed" kod adlı Mehmet Kılıç, PKK/KCK'ya Mayıs 2015'te Muş Şenyayla kırsalında ikamet eden akrabaları vasıtasıyla katıldı. Askeri ve ideolojik eğitimlerini tamamlaması akabinde sırasıyla örgütün Irak Metina ve Gare alanlarında görev yaptı. 2018'de örgütte sözde silahlı mücadeleye katıldı. 2019'da TSK tarafından gerçekleştirilen hava operasyonunda yaralanan terörist, 2020'de örgüt tarafından Rojava alanında görevlendirildi. Terörist Mehmet Kılıç hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “terör amaçlı örgüte üye olma” suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
Yakalanan terörist.
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1 saat önce