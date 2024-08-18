PKK'nın en kritik yapısıydı

Türkiye'nin girişimleriyle Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından kapatılan Tevgera Azadi Partisi'nin (Kürdistan Toplumsal Özgürlük Hareketi) terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerini perdelemek için kurulduğu belirlendi. Örgütün özellikle Süleymaniye ve Kerkük'te etkin hale gelmek için bu partiyi kurduğu belirtilirken, PKK'lı teröristlerin partinin Süleymaniye'deki üyelerine silahlı eğitim de verdiği öğrenildi.





KYB İLE DERİN İLİŞKİLER

Bir yandan PKK’dan silahlı eğitim alan parti bir yandan da PKK lehine siyasi faaliyet yürütüyor. Terör örgütü PKK’nın sözde yürütme konseyinin talimatıyla son bir yılda Suriye'nin kuzeyinden Tevgera Azadi'ye çalışmalarını sürdürmesi için 19 milyon dolar gibi dev bir bütçe gönderildi. Tevgara Azadi Partisi’nin, Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile derin ilişkide olduğu da belirtiliyor. PKK’nın siyasi uzantısı olan Tevgara Azadi partisi militanlarının Kerkük'te özellikle Türkiye ile yakın ilişkileri olan Türkmenlere yönelik saldırılar düzenlediği de ifade ediliyor.





YENİSİNİ KURMA HAZIRLIĞI

Terör örgütü PKK’nın Irak’taki siyasi uzantısı olan Tevgera Azadi partisi sorumlularınca, Türkiye ve KDP aleyhine gündem oluşturulması için Bağdat'ta Merkezi Irak Yönetimi yetkilileri ile görüşme gerçekleştirildiği tespit edilmişti. Öte yandan partinin kapatılmasının ardından PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki yapılanmasında paniğe neden olduğu, örgütün başka bir parti adıyla yapılanmak için harekete geçti dile getiriliyor. Yeni Şafak, partinin kapatılmasından kısa bir süre önce Irak istihbaratının notlarına ulaştı. PKK’nın siyasi kanadı olan Kürdistan Toplumsal Özgürlük Hareketi (Thafkar Azadi) hakkındaki rapora göre, parti yetkilisi Kerkük'te yaşayan Komal Sarmad isimli kişi.





KERKÜK’TE MAHALLELERE KADAR YAYILDI

Parti, Kerkük şehri içindeki tüm yerleşim alanları ve mahallelerin yanı sıra hareketin aktif olduğu ilçe ve mahalleleri temsil eden 19 üyeden oluşuyor. Genel merkezde çalışan ve örgüt adına gizli toplantılar düzenleyen Hüseyin isimli şahıs ise, Kerkük düzeyindeki çok önemli ve hareketin önderliğinde yer alan ve ilişkiler komitesinden sorumlu bir kişi olarak öne çıkıyor. Yine parti içinde Kak Ömer diye adlandırılan bir kişi daha yer alıyor. Hareketin önderliğinde yer alıyor, Karaincir ilçesindeki örgütün yönetiminden sorumlu olan bu şahıs, PKK’nın üst düzey yetkilileri ile doğrudan iletişim halinde.





HER BIRINE AYRI YÖNTEM

Kapatılan partilerden biri de Yezidi Özgürlük ve Demokrasi Partisi'ydi. 2017'de Sincar'da kurulan partinin liderliğini Azad Abdal yapıyordu. Parti başlarda, PKK'nın Irak ayağı olan YBŞ'den destek alıyordu. Dönemin Başbakanı Haydar İbadi, DEAŞ ile savaşan bütün milisleri Irak Başbakanlığı’na bağlı Haşdi Şabi Heyeti’nin içerisine dahil ederek, maaş bağlamıştı. Yasaklanan üçüncü parti ise, Demokratik Mücadele Cephesi adıyla öne çıkıyor. Bu parti, diğerlerinin aksine, PKK’ya mesafeli gözükerek, Irak’taki Arap toplumu içerisinde aktif bir rol üstleniyor.



