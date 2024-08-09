PKK’nın Suriye’de seçim hayali bitti

Terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG, Türkiye’nin ağırlığını koyması üzerine bu ay sonuna ertelediği sözde yerel seçimi iptal etti. Suriye’nin kuzeyinde işgal altında tuttuğu Rakka, Deyrizor, Halep, Haseke, Kamışlı, Ayn el-Arab, Münbiç, Afrin El-Şehba ve Tabka’da özerk yapı kurma hedefiyle mayıs ayında sözde seçim yapmayı planlayan PYD/YPG, Türkiye’nin kararlı duruşu sayesinde sözde seçimi önce hazirana, ardından da ağustos ayına ertelemişti. Yerel kaynaklar, seçimin sessiz sedasız iptal edildiğini bildirdi.





ÖRGÜT KARARI GİZLİYOR

Yeni Şafak’a konuşan yerel kaynaklar, sözde seçimin sessiz sedasız iptal edilmesinin sebebinin, terör örgütünün başarısızlığını gizleme çabası olduğunu belirtti. Bölge halkının büyük çoğunluğunu oluşturan Arapların, örgütün başta ideolojik yaklaşımı olmak üzere kendi bölgelerinde PKK yönetimine maruz kalmaktan rahatsız olduğu ifade edilirken, Deyrizor ve Münbiç’te aralıklarla devam eden protestoların da bunu gösterdiği vurgulanıyor. Deyrizor’da daha önce PKK’ya karşı kalkışma yaşanması, bunun tekrarlanma ihtimalini güçlü tutuyor.





TÜRKİYE’DEN NET DURUŞ

Türkiye, sözde özerk yönetimin başlattığı seçim hazırlığını yakından takip etti. Söz konusu adımın engellenmesine yönelik başta ABD olmak üzere ilgili aktörler ve uluslararası kuruluşlar ile diplomasi trafiği yürütüldü. Sözde seçimin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini garanti altına alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı olduğu ve bu yöndeki bir girişimin Suriye’de şiddet ve istikrarsızlığı arttıracağı belirtilmişti. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan ve kendi ulusal güvenliğini tehlikeye atan bir girişime izin vermeyeceğini vurgulamıştı.



