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PKK’nın Suriye’de seçim hayali bitti

PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde düzenlemeyi planladığı sözde yerel seçim yapılmayacak. Türkiye’nin uyarıları üzerine önce hazirana, ardından ağustosa ertelenen sözde seçim, sessiz sedasız iptal edildi. Yerel kaynaklar, terör örgütünün zaten seçim kazanma şansının olmadığını belirttiler.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 9/08/2024 Cuma
Güncelleme: 04:43 - 9/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
PKK'nın seçim planı, terörden temizlenen Cerablus, Azez, Afrin, Bab ve Tel Abyad'da protesto edilmişti.
PKK'nın seçim planı, terörden temizlenen Cerablus, Azez, Afrin, Bab ve Tel Abyad'da protesto edilmişti.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG, Türkiye’nin ağırlığını koyması üzerine bu ay sonuna ertelediği sözde yerel seçimi iptal etti. Suriye’nin kuzeyinde işgal altında tuttuğu Rakka, Deyrizor, Halep, Haseke, Kamışlı, Ayn el-Arab, Münbiç, Afrin El-Şehba ve Tabka’da özerk yapı kurma hedefiyle mayıs ayında sözde seçim yapmayı planlayan PYD/YPG, Türkiye’nin kararlı duruşu sayesinde sözde seçimi önce hazirana, ardından da ağustos ayına ertelemişti. Yerel kaynaklar, seçimin sessiz sedasız iptal edildiğini bildirdi.


ÖRGÜT KARARI GİZLİYOR

Yeni Şafak’a konuşan yerel kaynaklar, sözde seçimin sessiz sedasız iptal edilmesinin sebebinin, terör örgütünün başarısızlığını gizleme çabası olduğunu belirtti. Bölge halkının büyük çoğunluğunu oluşturan Arapların, örgütün başta ideolojik yaklaşımı olmak üzere kendi bölgelerinde PKK yönetimine maruz kalmaktan rahatsız olduğu ifade edilirken, Deyrizor ve Münbiç’te aralıklarla devam eden protestoların da bunu gösterdiği vurgulanıyor. Deyrizor’da daha önce PKK’ya karşı kalkışma yaşanması, bunun tekrarlanma ihtimalini güçlü tutuyor.


TÜRKİYE’DEN NET DURUŞ

Türkiye, sözde özerk yönetimin başlattığı seçim hazırlığını yakından takip etti. Söz konusu adımın engellenmesine yönelik başta ABD olmak üzere ilgili aktörler ve uluslararası kuruluşlar ile diplomasi trafiği yürütüldü. Sözde seçimin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini garanti altına alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı olduğu ve bu yöndeki bir girişimin Suriye’de şiddet ve istikrarsızlığı arttıracağı belirtilmişti. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan ve kendi ulusal güvenliğini tehlikeye atan bir girişime izin vermeyeceğini vurgulamıştı.


PKK'ya büyük darbe: Bin 652 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğüne vurgu yaptı. Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar 796'sı Irak'ın, 856'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 652 olmuştur." dedi. Aktürk ayrıca; genel maksat helikopteri projesi kapsamında 1 adet 'T-70' helikopterinin muayene ve kabul faaliyetleri TUSAŞ tesislerinde tamamlanarak Hava Kuvvetlerinin envanterine alındığını duyurdu.

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