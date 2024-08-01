PKK’nın yolunu Google’dan bulmuş!

Bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak üzere otobüse bindiğini belirten Erden ifadesinde, "Örgüte nerede ve nasıl katılacağımı Google'dan yaptığım araştırmalardan öğrendim. Van'da dağlara çıkarak örgüt üyelerinin bulunduğu yerlere gidecektim" dedi. Kimseden yardım almadığını öne süren Erden, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde, girişiminden dolayı pişman olduğunu belirten Erden, “Artık böyle bir amacım ve niyetim yok, ailemin yanına gitmek istiyorum" dedi.