|
Gündem

PKK’nın yolunu Google’dan bulmuş!

Terör örgütü PKK'ya katılmak üzere Muğla'dan Van'a gitmeye çalışan Pervin Erden isimli kadın, Muğla Otogarı'nda güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Yeni Şafak kadının ifadesine ulaştı.

Şahin Şen
04:00 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:46 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Pervin Erden
Pervin Erden

Bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak üzere otobüse bindiğini belirten Erden ifadesinde, "Örgüte nerede ve nasıl katılacağımı Google'dan yaptığım araştırmalardan öğrendim. Van'da dağlara çıkarak örgüt üyelerinin bulunduğu yerlere gidecektim" dedi. Kimseden yardım almadığını öne süren Erden, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde, girişiminden dolayı pişman olduğunu belirten Erden, “Artık böyle bir amacım ve niyetim yok, ailemin yanına gitmek istiyorum" dedi.



#Terör
#PKK
#Muğla
#Van
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ANKUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihi ve ücretleri