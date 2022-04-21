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Gündem PKKyı Pençe Kilit korkusu sardı Elebaşı Murat Karayılan çareyi eylem çağrısı yapmakta buldu
POLİTİKA

PKK'yı 'Pençe Kilit' korkusu sardı: Elebaşı Murat Karayılan çareyi eylem çağrısı yapmakta buldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Hava harekâtıyla teröristlerin inlerinin vurulduğu operasyonda şu ana dek 30 terörist öldürüldü. Mehmetçiğin kararlı ilerleyişi devam ederken PKK'lı teröristler paniklemeye başladı. Geçtiğimiz gün "Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız" sözleriyle Türkiye'ye tehdit etmeye kalkan Duran Kalkan'ın ardından örgüt elebaşı Murat Karayılan da konuştu. Operasyonla köşeye sıkıştıklarını gizlemeyen Murat Karayılan, eli kanlı örgüte destek istedi. Murat Karayılan, "Kürt gençlerine çağrım, bu önemli dönemde mutlaka eylemci olun" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKyı Pençe Kilit korkusu sardı: Elebaşı Murat Karayılan çareyi eylem çağrısı yapmakta buldu
Murat Karayılan

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde bulunan terör yuvalarını etkisiz hala getirmek amacıyla başlattığı Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Geçtiğimiz gün operasyona ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı da operasyona ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

PKK ELEBAŞLARINDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Operasyon başarılı bir şekilde devam ederken PKK'lı teröristler paniklemeye başladı. PKK'nın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan, örgütün televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türkiye'ye tehditler savurdu. Duran Kalkan, operasyonun devam etmesi halinde savaşı şehirlere taşıyacaklarını söyledi. Duran Kalkan'ın küstah açıklamalarının ardından bir açıklama da PKK'nın Kandil’deki elebaşlarından Murat Karayılan'dan geldi.

Pençe Kilit Operasyonu ile örgütün oldukça zor duruma düştüğünü gizlemeyen Murat Karayılan "Gerekirse canımızı vereceğiz." dedi. Yaşanan savaşın Kürt halkı için ölüm-kalım savaşı olduğunu söyleyen Murat Karayılan, "Bu dönem olağanüstü bir dönemdir. Her Kürt risk almalıdır, üstüne ne düşüyorsa yapmalıdır. Kürt gençlerine çağrım, bu önemli dönemde mutlaka eylemci olun" dedi.

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