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PKK/YPG şüphelisi gizlendiği köyde yakalandı

Kilis'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu terör örgütü PKK/YPG şüphelisi H.H., gizlendiği köyde yakalandı. Şüpheli, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

14:47 - 4/04/2024 Perşembe
DHA
PKK/YPG şüphelisi gizlendiği köyde yakalandı
PKK/YPG şüphelisi gizlendiği köyde yakalandı

Kilis'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu terör örgütü PKK/YPG şüphelisi H.H., gizlendiği köyde yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye üye olma suçundan aranan Suriye uyruklu H.H.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler H.H.'yi, gizlendiği Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyünde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusunda sınır dışı edilmesine karar verildi. Şüpheli, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



#PKK
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#terör
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