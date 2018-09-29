Gündem Polis 15 kişilik minibüsü durdurunca gözlerine inanamadı
ERZURUM

Polis 15 kişilik minibüsü durdurunca gözlerine inanamadı

Erzurum’da güvenlik güçleri tarafından durdurulan 15 kişilik minibüsün içerisinden Afganistan ve Pakistan uyruklu 53 kaçak göçmen çıktı.

Haber Merkezi IHA
Minibüsten 53 kişi çıktı
Minibüsten 53 kişi çıktı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Kuzey Çevre yolu ile otogar arasında kaçak göçmen taşıdığı belirlenen iki araç takibe alındı. Düzenlenen operasyonda 15 kişilik bir minibüs içerisinden Afganistan ve Pakistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalanırken bu araca öncülük yaptığı tespit edilen bir araçta durduruldu.

15 kişilik minibüsten 53 kaçak göçmen çıktın

Araç sürücüsü 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken kaçak göçmenlerde Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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