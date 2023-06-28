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Polis lojmanlarında korkutan yangın

Edirne’de 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dairenin tüm odaları kullanılamaz hale gelirken, evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

14:44 . 28/06/2023 Çarşamba
IHA
 Yaralanma ya da can kaybına neden olmayan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

 Yaralanma ya da can kaybına neden olmayan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Yangın, Kocasinan Mahallesi’nde bulunan Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait olan 500 Evler Polis Lojmanları’nda 5 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yaralanma ya da can kaybına neden olmayan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.




#Edirne
#Polis lojmanları
#Yangın
22 dakika önce
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