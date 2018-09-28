Gündem Polis sireni çalan araçtan çıkanlar şoke etti
İSTANBUL

Polis sireni çalan araçtan çıkanlar şoke etti

İstanbul Kartal’da polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçan aracı Pendik’te yakalandı. İçinden polis telsizi, ‘özel harekat’ yazılı çelik yelekler ve polis kamuflajı ile biber gazları ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
İstanbul'da kaçan şüpheliler yakalandı
İstanbul'da kaçan şüpheliler yakalandı

Emniyet kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisleri, dün akşam saatlerinde yolda polis sireni çalan ve içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. İçinde ‘Polis Özel Harekat’ yazılı çelik yelekler ile silah, telsiz, cop ve biber gazının bulunduğu araç aniden hareket etti. Alkol aldıkları ileri sürülen 3 zanlı sürücüsü ve beraberindekiler ‘dur’ ihtarına rağmen kaçarken, Mobil Park Timleri kaçan M.B. (29), B.Ç. (45) ve S.M. (33) adlı 3 sahte polisi Pendik’e kadar kovalayarak yakaladı. Bu sırada zanlılar kaçarken araçtaki silah ve telsizi yol kenarına attı.

Araçtan çıkanlar yok artık dedirtti

Kendilerine ‘özel harekat polisi’ süsü veren M.B., B.Ç. ve S.M. adlı 3 zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürülürken, araçta yapılan aramada, 1 adet polis ibareli tabanca kılıfı, 1 adet teleskopik cop, 1 adet kasatura, 1 adet POS cihazı, 1 adet tabanca, elektroşok cihazları, araç içinde polis çakarı ve sireni, polis ibareli el feneri, biber gazları, pasaport, telsiz ve çelik yelek ve 3 sahte pasaport ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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