Polis ve askere iftira atmıştı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası bir duyuruda bulundu. EGM ve Jandarma, Kılıçdaroğlu'nun 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak' iftiralarına karşı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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