Polis ve askere iftira atmıştı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır." açıklamasında bulundu.
EGM, "Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır.
Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır.
Jandarma Teşkilatı da, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır.
Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar… 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullanmıştı.