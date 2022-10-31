Gündem Polis ve askere iftira atmıştı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
POLİTİKA

Polis ve askere iftira atmıştı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası bir duyuruda bulundu. EGM ve Jandarma, Kılıçdaroğlu'nun 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak' iftiralarına karşı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis ve askere iftira atmıştı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
EGM ve Jandarma Teşkilatı'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır." açıklamasında bulundu.

EGM, "Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Jandarma Teşkilatı da, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar… 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullanmıştı.

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