Polise de OYAK modeli

AK Parti, 46 Maddelik İçişleri Torba Yasa Teklifi’ni, Meclis Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından sunulan teklifle polislere, TSK mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu olan OYAK gibi bir sistem geliyor. Düzenlemeyle ilgili olarak Güler şunları söyledi: “Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nı (POLSAN), halihazırda mevcut çalışan Emniyet Teşkilatı mensuplarına Sandığın öz kaynakları ile sağlanan emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımlarının yanı sıra emeklilik sonrası isteğe bağlı üyelik ve katılım payı sistemi ile tıpkı OYAK'ta olduğu gibi emeklilik sonrası katılım kar payı adı altında ikinci bir emeklilik maaşı ve ölüm yardımlarından yararlanabilme

Öte yandan teklifle, ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin cezalar artırılıyor. Suç örgütlerinin silaha ulaşımını zorlaştırmak için artık ruhsat gerektiren silahların parçaları da ruhsata tabi olacak. Teklifle, taşınması yasak olan ya da ruhsat gerektiren silahların, piyasada silahtan ayrı olarak satılabilen parçalarının bulundurulması ve ticareti de ruhsata tabi olacak. Namlu, tetik, tetik iğnesi gibi kısımların satışına kısıtlama ve ruhsat zorunluluğu getirilecek. Bu silahlara ait mermileri veya parçaları satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Bu silahların bulundurulması halinde, 10 bin liradan 25 bin liraya kadar para cezası da kesilecek. Bu silah parçalarını satmaya aracılık eden veya bu amaçla bulunduranlara da 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ile 500 günden 5000 güne kadar adlı para cezası uygulanacak. Bu silahların otomatik, dürbünlü, susturuculu veya hedef noktalayıcı aparat takılı şeklinde değiştirilmiş olması ve suikast silahı haline getirilmesi durumunda, bu fiilleri işleyeneler için istenen cezalar üst sınır 12 yıl olacak. Düzenleme ile trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çakar kullanılması yasak olan araçlarda çakar bulunmasının cezası artırılacak.