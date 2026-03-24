Antalya'da motosikletle bir aracı takip edip, pompalı tüfekle ateş açtıkları ve ardından 60 milyon TL talep ettikleri iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya’nın Kepez ilçesinde bir kişi, plakasız motosiklet kullanan ve yüzleri kar maskeli iki kişinin aracını uzun süre takip ettiğini, pompalı av tüfeğiyle ateş açıldığını belirterek polise şikayette bulundu. Olayın ardından yabancı bir numaradan kendisine saldırının bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği ve bunun bir uyarı olduğu, 60 milyon TL istendiği bildirildi.
Şikayet üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, silahlı saldırı öncesi keşif yaptıkları belirlenen 6 şüpheli tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin silahlı suç örgütü üyesi oldukları belirlendi.