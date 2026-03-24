Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Pompalı tüfekli saldırı sonrası 60 milyon TL’lik şantaj: 3 tutuklama

14:3524/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Pompalı tüfekle saldırıp 60 milyon TL isteyen çeteye baskın düzenlendi.
Antalya'da motosikletle bir aracı takip edip, pompalı tüfekle ateş açtıkları ve ardından 60 milyon TL talep ettikleri iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir kişi, plakasız motosiklet kullanan ve yüzleri kar maskeli iki kişinin aracını uzun süre takip ettiğini, pompalı av tüfeğiyle ateş açıldığını belirterek polise şikayette bulundu. Olayın ardından yabancı bir numaradan kendisine saldırının bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği ve bunun bir uyarı olduğu, 60 milyon TL istendiği bildirildi.

Şikayet üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, silahlı saldırı öncesi keşif yaptıkları belirlenen 6 şüpheli tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin silahlı suç örgütü üyesi oldukları belirlendi.



#Antalya
#suç örgütü
#operasyon
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
