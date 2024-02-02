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Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Orhan Türkdoğan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Ülkemizin düşünce hayatında iz bırakan, entelektüel camiamızın önemli isimlerinden Prof. Dr. Orhan Türkdoğan aramızdan ayrıldı." ifadelerini kullanarak Türkdoğan'a rahmet; yakınlarına ve ailesine de başsağlığı diledi.

Semih Bozkuş
19:47 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 20:07 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Prof. Dr. Orhan Türkdoğan
Prof. Dr. Orhan Türkdoğan

Prof. Dr. Orhan Türkdoğan hayatını kaybetti.

Türkdoğan'ın vefatını ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, 'ülkemizin düşünce hayatında iz bırakan, entelektüel camiamızın önemli isimlerinden' biri olduğunu belirttiği Türkdoğan'a rahmet; yakınlarına ve ailesine de başsağlığı diledi.

"Entelektüel camiamızın önemli isimlerinden"

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin düşünce hayatında iz bırakan, entelektüel camiamızın önemli isimlerinden Prof. Dr. Orhan Türkdoğan aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet; başta meslektaşlarımız olan kızı Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan ve oğlu Prof.Dr. Kürşat Türkdoğan olmak üzere, bütün yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."



Sağlık Bakanı Koca acı haberi duyurdu: İzmir'de 'üşümesin' diye aldığı yolcu tarafından silahlı saldırıyan uğraya taksici hayatını kaybetti
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İzmir Gaziemir'de kan donduran bir vahşet yaşandı. Taksi sürücüsü, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahla vuruldu. Araç içi kamerasının saniye saniye çektiği olayda taksi şoförü saldırıya uğramadan önce "İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırganın ise "Hastayım ondan takıyorum abi" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara geçti. Daha sonrasında cani saldırganın yaralı şoföre tokat atarak "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat verdiği ortaya çıktı. Saldırgan suç aleti ile yakalanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taksicinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


#Orhan Türkdoğan
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21 dakika önce
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