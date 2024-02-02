Prof. Dr. Orhan Türkdoğan hayatını kaybetti.
Türkdoğan'ın vefatını ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, 'ülkemizin düşünce hayatında iz bırakan, entelektüel camiamızın önemli isimlerinden' biri olduğunu belirttiği Türkdoğan'a rahmet; yakınlarına ve ailesine de başsağlığı diledi.
"Entelektüel camiamızın önemli isimlerinden"
"Ülkemizin düşünce hayatında iz bırakan, entelektüel camiamızın önemli isimlerinden Prof. Dr. Orhan Türkdoğan aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet; başta meslektaşlarımız olan kızı Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan ve oğlu Prof.Dr. Kürşat Türkdoğan olmak üzere, bütün yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."