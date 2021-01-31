Gündem Provokatörler hesap veriyor 4 kişiye gözaltı
İSTANBUL

​Provokatörler hesap veriyor: 4 kişiye gözaltı

Provokatörler hesap veriyor: 4 kişiye gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Melih Bulu’nun rektör atanmasını protesto için, üzerine eşcinsellerin sembollerini yapıştırdıkları Kâbe fotoğrafını yere seren provokatörlerden 4’ü gözaltına alındı. Savcılık 2 şüpheli için tutuklama istedi. Çirkin provokasyona tepkiler devam ederken, Boğaziçi LGBTi+ kulübüne yapılan baskında terör örgütü PKK amblemleri bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üzerine yılan resmi koydukları Kabe fotoğrafını yere seren provokatörlerden 4’ü gözaltına alındı, 2’si ise aranıyor.
Üzerine yılan resmi koydukları Kabe fotoğrafını yere seren provokatörlerden 4’ü gözaltına alındı, 2’si ise aranıyor.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversite’sine yapılan atamayı bahane ederek protesto gösterisi düzenleyen öğrenciler, bu kapsamda rektörlük binasının karşında bir sergi açmıştı. Ancak bu sergide üzerinde şahmeran figürü ve eşcinsel grupları simgeleyen sözde bayrakların bulunduğu bir Kabe fotoğrafına da yer verilmişti. Yere serilen bu fotoğrafa ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” suçlaması ile soruşturma başlatıldı.

2 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında D.D, S.N.B, H.K ve S.C.U isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2’si “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama” suçundan tutuklanmaları, 2’si de “konutunu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gözaltındaki şüphelilerin ilk günden beri Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen gösterilere katıldığı öğrenildi.

ÖRGÜTÜN PROPAGANDA KİTABI

Soruşturma kapsamında skandal sergiyi organize eden Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübü’ne de baskın düzenlendi. Güzel Sanatlar Kulübü’nde söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulundu. LGBTi+ Kulübü’nda yapılan aramalarda da PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış kitap, LGBTİ bayrakları ve yasaklı eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar ele geçirildi.

Ömür boyu utanç vesilesi

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine her kesimden sert tepki geldi. Yükseköğretim Kurulu, “Pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır” açıklamasını yaptı. Skandala ilişkin siyasiler tepkilerini böyle dile getirdi:

HUKUK GÖZ YUMAMAZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe’ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”

GEREKEN CEZAYI ALACAKLAR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Kabe’ye yapılan saygısızlığı kınıyorum Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır.”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “İslam düşmanlarına milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Müslümanların kıblesi Kabe’mize karşı yapılan bu ahlaksızlığın sorumluları hukuken hesap vereceklerdir.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe’ye zarar veremez.”

O resim ne anlama geliyor?

  • Provokatörlerin Kabe fotoğrafına şahmeran figürü monte ederek ne mesaj vermeye çalıştıkları da aramalarda ele geçirilen bir bilgi notundan anlaşıldı. Bilgi notunda ‘Kurgulanmış’ denilerek İslam alçakça hedef alınırken, şahmeranın da kadının erkek egemenliğine başkaldırıyı simgelediği öne sürüldü. Bilgi notunda şu alçakça ifadelere yer verildi: “Bu eserde bu figürü toplumsal mizojininin (kadın düşmanlığı) en büyük motivasyonu olan kurgulanmış dinin merkezine iliştirerek Anadolu kadınlarının derin mücadelesini bir adım daha cesurlaştırmak istedim...”

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
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Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.
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