Radyo ve Televizyon yayıncılarından Bakan Ersoy’a ziyaret

16:1713/01/2026, Salı
Yayıncılık sektörü Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda buluştu
Radyo ve televizyon yayıncıları meslek birliği Başkanı Vedat Gündoğan ve Yönetim kurulu üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti.

Bakanlık makamında yapılan görüşmede, radyo ve televizyon yayıncılığı alanında faaliyet gösteren kurumların genel yapısı, sektördeki güncel gelişmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler ele alındı.

Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, ziyarette yaptığı değerlendirmede, yeni dönemde sorunları ön plana çıkaran bir yaklaşım yerine çözüm odaklı bir anlayışı benimsediklerini ifade etti. Gündoğan, radyo ve televizyon yayıncılığının etkisi ve öneminden bahsederken, yayıncılık sektörünün kamu kurum kuruluşları, meslek birlikler ve sektörün tüm bileşenleriyle uyumlu, yapıcı ve sürdürülebilir bir iletişim içinde ilerlemesinin hem sektör hem de kamu yararı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Görüşmede ayrıca, kültür ve sanat etkinliklerinin radyo ve televizyon aracılığıyla daha etkin duyurulması, turizmin tanıtımında radyo ve televizyon yayınlarının etkin kullanımı, yerel yayıncılığın güçlendirilmesi ve kamu–özel sektör iş birliğinin artırılması gibi konulara değinildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.




#Vedat Gündoğan
#Mehmet Nuri Ersoy
#Kültür ve Turizm Bakanı
