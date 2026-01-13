Radyo ve Televizyon yayıncılarından Bakan Ersoy’a ziyaret

Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, ziyarette yaptığı değerlendirmede, yeni dönemde sorunları ön plana çıkaran bir yaklaşım yerine çözüm odaklı bir anlayışı benimsediklerini ifade etti. Gündoğan, radyo ve televizyon yayıncılığının etkisi ve öneminden bahsederken, yayıncılık sektörünün kamu kurum kuruluşları, meslek birlikler ve sektörün tüm bileşenleriyle uyumlu, yapıcı ve sürdürülebilir bir iletişim içinde ilerlemesinin hem sektör hem de kamu yararı açısından önem taşıdığını vurguladı.