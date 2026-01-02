Bakan Ersoy Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ni ziyaret etti

Yeni Şafak
16:162/01/2026, Cuma
DHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ni ziyaret ederek, 'Bir İdealin İnşası ve İcrası’ sergisi ile 'Genç Sanat: 11'inci Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi'ni gezdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde 90 yıllık birikimi genç sanatçıların üretimleriyle bir araya getirdik. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün 90'ıncı yılına özel olarak hazırlanan, 'Bir İdealin İnşası ve İcrası' sergisi ile 'Genç Sanat: 11'inci Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi'ni ziyaret ettik. Bu vesileyle, Genç Sanat Proje Yarışması kapsamında ödüle layık görülen genç sanatçılarımızla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldık, başarılarını tebrik ettik. Kültürel mirası koruyan, sanatı destekleyen ve genç yeteneklerimize alan açan bu anlayışı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

