Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, taziyelerin kabul edildiği vakıf binasında düzenlediği basın toplantısında, Rahşan Ecevit'in eşi eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yanına defnedilmesinin, hem vakfın hem de tüm Ecevit'i sevenlerinin isteği olduğunu söyledi.

GÜNDEM Başkan Erdoğan Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirdi

'Rahşan Ecevit'in gömülmesi için herhangi bir sorun kalmadı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini belirten Halıcı, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Hem olumlu bir bilgi sayın Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Hem de sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce aradı ve Rahşan Ecevit için taziyelerini iletti ve TBMM Grup Başkanvekillerinin bugün Mecliste bir araya gelerek bu konuda bir temenni kararı alacaklarını ve Devlet Mezarlığı'na sayın Rahşan Ecevit'in gömülmesi için herhangi bir sorun kalmadığını bize iletti."

Bu gelişmenin bütün Ecevit sevenleri çok mutlu ettiğini vurgulayan Halıcı, "Müteşekkiriz. Bütün Ecevit dostlarının, Ecevit'i seven herkesin tekrar başı sağ olsun diyoruz" ifadesini kullandı.

Halıcı, cenaze töreninin büyük ihtimalle yarın yapılacağını, programa ilişkin detayların gün içinde açıklanacağını kaydetti.

Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak

Öte yandan vakfa gelen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer ile Rahşan Ecevit'i sevenler, Emrehan Halıcı'ya taziye dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Halıcı'yı arayarak başsağlığı dileğini ilettiği öğrenildi. Rahşan Ecevit, yarın öğle namazı sonrası Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.