Randevuyla hareket edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl, aylık ortalama 11 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine dönüş yaptığını belirterek, bu sayının dün öğlene kadar 1,5-2 katına çıktığını ve sınır kapılarında bir hareketlenme yaşandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün Suriyeli STK’lar ve Suriye’ye destek olan STK’lar ile bir toplantı yapılacağına dikkat çeken Yerlikaya, “Geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir heyecan, coşku var. Suriyelilerin geri dönüşü konusunda bazı kolaylaştırmalarımız olacak. Onu da bugün basın bilgilendirmesi toplantısında açıklayacağız” dedi. Yerlikaya, şöyle devam etti: “Geri dönüşler konusunda randevu sistemi ile hareket edeceğiz. Suriye’ye dönecek kişi hangi kapıdan, ne zaman ve hangi vakitte çıkacağı kayıt altında olacak. Sistem üzerinden kendisine randevusu verilmiş olacak. Böylece de kayıt altında olmuş olacaklar.”
SINIRDA HAREKETLİLİK 2 KATINA ÇIKTI
Bu yıl aylık 11 bin ortalama dönüş olduğunu hatırlatan Yerlikaya, “Günlük 300-350 civarında dönüş vardı. Bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5-2 katına çıktı öğlene kadar. Bizim sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık” diye konuştu.