Randevuyla hareket edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl, aylık ortalama 11 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine dönüş yaptığını belirterek, bu sayının dün öğlene kadar 1,5-2 katına çıktığını ve sınır kapılarında bir hareketlenme yaşandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün Suriyeli STK’lar ve Suriye’ye destek olan STK’lar ile bir toplantı yapılacağına dikkat çeken Yerlikaya, “Geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir heyecan, coşku var. Suriyelilerin geri dönüşü konusunda bazı kolaylaştırmalarımız olacak. Onu da bugün basın bilgilendirmesi toplantısında açıklayacağız” dedi. Yerlikaya, şöyle devam etti: “Geri dönüşler konusunda randevu sistemi ile hareket edeceğiz. Suriye’ye dönecek kişi hangi kapıdan, ne zaman ve hangi vakitte çıkacağı kayıt altında olacak. Sistem üzerinden kendisine randevusu verilmiş olacak. Böylece de kayıt altında olmuş olacaklar.”