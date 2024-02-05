Rantla sefa sürüyorlar

Rantına motive olanlar da sefasını sürüyorlar. Ondan sonra yazıyorlar, ‘Ne mutlu Beşiktaş var’ diye. Ne mutlu Beşiktaş sizin için var, bir de Beşiktaşlı’ya soralım bakalım cidden onlar için Türkiye’nin en güzel ilçesi her geçen gün nasıl bir hal alıyor. Kaldırımları bozuk, en basit belediyecilik hizmetleri dahi yapılamıyor" ifadelerini kullandı.

GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ GÖSTERECEĞİZ

Beşiktaş halkı için yola çıktıklarını söyleyen Toker, "Beşiktaş’a motive olmuş, Beşiktaş’a vefası olan Beşiktaşlı’ya vefası olan bir yönetim anlayışı vaat ediyorum. Sevgi ispat ister dedik bunun da kantarı nedir? Fedakarlıktır, seviyorsanız fedakarlık ortaya koyacaksınız. Biz geldiğimizde gerçek belediyeciliğin ne olduğunu da Beşiktaş’a göstermek istiyoruz" dedi.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin vatandaşa hizmetle ilgili hiçbir uygulamasının bulunmadığının altını çizen Toper, "En basitinden, öğrenciye burs hizmeti konusunu düşünmediler. Öğrenciye güvenli yurtlar düşünmediler. Kadınlar için kreş düşünmediler. Ama şu var, mazeret üretmede inanılmaz mahirler. Çözüm üretmede Beşiktaşlılar, mevcut başkanın hiçbir icraatını göremedi. Hatta mevcut başkanı tanımıyorlar. Daha fazla söze gerek var mı? Beşiktaş artık bu sanal belediyecilikten kurtulacak, gerçek belediyecilikle tanışacak. İstanbul'da ve Beşiktaş'ta Murat Kurum’a inanılmaz bir teveccüh var. Çünkü insanlar göçük altında kalmak istemiyorlar. Biliyorlar ki parti taassuplarının, ideolojik körlüklerinin bu deprem gerçeğinin önünde duramayacak" dedi.







