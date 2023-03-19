Refah’ta olumlu hava

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret etmişti.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Fatih Erbakan ile bir araya gelmesiyle Yeniden Refah Partisi yaklaşık 10 gündür toplantı üstüne toplantı yaptı. Fatih Erbakan başkanlığında yapılan toplantılarda ittifak süreci değerlendirildi. Son olarak geçtiğimiz günler Parti MYK’sını toplayan Fatih Erbakan nihai görüşmeyi gerçekleştirdi.
Son yapılan MYK toplantısında fikirler tartışılırken, Erbakan parti genel başkan yardımcıları başta olmak üzere il başkanları ile ittifak sürecini tekrar gözden geçirdi. Erbakan’a parti teşkilatı ‘son söz senin’ dedi. Genel Merkez'de yapılan istişareler kapsamında Cumhur İttifakı'na katılım havasının olumlu yönde olduğu ifade ediliyor. Teşkilatlarının görüşlerini de alan Erbakan, son kararını pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, partide ittifaka amblemle
girme konusunda bir hassasiyet var.