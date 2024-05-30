Reformda ikinci dalga başlıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz” sözünden hareketle AK Parti’nin Ankara kriterlerini baz alarak ikinci reform dalgasına hazırlandığını belirtti. Türkiye seçimsiz geçireceği 4 yılı verimli kullanması gerektiğini vurgulayan Ala, “4 yılı reform yılı olarak görmemiz lazım. Önümüzdeki 4 yılın birinci yılı altın yıl, ikinci yılı gümüş, üçüncü dördüncü yıl da reformların sonuçlarını göreceğimiz yıllar olacak. Ankara kriterlerine 2’nci bir reform dalgası diyebiliriz” diye konuştu.
Köpeklerde ABD örneği
“Sokakta köpek olmaz” diyen Ala, “Amerika’da 450 milyona yakın köpek, 350 milyona yakın da insan var. Sokakta bir tane köpek göremezsiniz. Nasılını arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.