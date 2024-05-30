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Reformda ikinci dalga başlıyor

AK Parti, seçimsiz 4 yılı reformlarla verimli geçirmek için çalışmalara başladı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:28 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Efkan Ala
Efkan Ala

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz” sözünden hareketle AK Parti’nin Ankara kriterlerini baz alarak ikinci reform dalgasına hazırlandığını belirtti. Türkiye seçimsiz geçireceği 4 yılı verimli kullanması gerektiğini vurgulayan Ala, “4 yılı reform yılı olarak görmemiz lazım. Önümüzdeki 4 yılın birinci yılı altın yıl, ikinci yılı gümüş, üçüncü dördüncü yıl da reformların sonuçlarını göreceğimiz yıllar olacak. Ankara kriterlerine 2’nci bir reform dalgası diyebiliriz” diye konuştu.

Köpeklerde ABD örneği

“Sokakta köpek olmaz” diyen Ala, “Amerika’da 450 milyona yakın köpek, 350 milyona yakın da insan var. Sokakta bir tane köpek göremezsiniz. Nasılını arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.


AK Parti’den reformlarla dolu 4 yıl planı: Tüm birimlere reform alanlarının belirlenmesi için çalışma talimatı verildi

AK Parti, seçimsiz 4 yılı verimli geçirmek için hızla çalışmalara başladı. Çok alanlı, eş zamanlı ince işçilik gerektiren reform süreci başlatan AK Parti, genel merkezde tüm birimlere reform alanlarını belirlemek üzere talimat verdi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, “Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz” sözünden hareketle AK Parti’nin Ankara Kriterlerini baz alarak ikinci reform dalgasına hazırlandığını belirtti. Yapılan çalışmanın detaylarını bir grup gazeteci ile paylaşan Ala, ülkedeki sorunlara hızla çözüm üretmek, vatandaşın refahını üst düzeye çıkarmak için reform çalışmalarının süratle devam ettiğini belirtti.



#siyaset
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sokak hayvanları
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