Reformda ikinci dalga başlıyor

AK Parti, seçimsiz 4 yılı verimli geçirmek için hızla çalışmalara başladı. Çok alanlı, eş zamanlı ince işçilik gerektiren reform süreci başlatan AK Parti, genel merkezde tüm birimlere reform alanlarını belirlemek üzere talimat verdi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, “Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz” sözünden hareketle AK Parti’nin Ankara Kriterlerini baz alarak ikinci reform dalgasına hazırlandığını belirtti. Yapılan çalışmanın detaylarını bir grup gazeteci ile paylaşan Ala, ülkedeki sorunlara hızla çözüm üretmek, vatandaşın refahını üst düzeye çıkarmak için reform çalışmalarının süratle devam ettiğini belirtti.