Rejimin bıraktığı enkaz kaldırılmalı

İHH, Baas rejiminin yıkılmasından sonra Suriye’deki insani yardım çalışmalarını artırdı. Yıkılmış şehirlere gidip tespitlerde bulunan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Rejimin bıraktığı enkaz kaldırılarak Suriye için derhal imar ve inşa sürecinin başlaması gerekiyor” dedi.
İç savaş yıllarında Suriye coğrafyasında insani yardım faaliyeti yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki çalışmalarını artırdı. Tahribatı yerinde inceleyen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, insani yardım ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik çalışmalarda bulundu. 2011 yılından bu yana devam eden savaşın özellikle Suriye kırsalının enkaz yığınına çevirdiğini anlatan Yıldırım, “13 yıldır bölgede kan ve gözyaşı hüküm sürüyor. Rejimin bıraktığı enkaz kaldırılarak Suriye için derhal imar ve inşa sürecinin başlaması gerekiyor” dedi. Suriye’deki tüm şehirleri tek tek gezen Yıldırım, devrimi gerçekleştiren HTŞ lideri Ahmed eş-Şara ve SMO Komutanlarından Seyf Polat ile görüşerek yardımların devamı için gerekli planlamaların konuştuğunu da anlattı.
KIŞI GEÇİREBİLECEK BİR ÇATILARI YOK
Suriye’de insanların acil olarak un, gıda, yakacak, battaniye, mont ve bot gibi kışlık malzemelere ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Yıldırım, “Malum, kış mevsimi geldi. Ocak ayında havalar daha da soğuyacak. Bu nedenle kış yardımları ve gıda desteği büyük önem taşıyor. Her dönem mevcut koşullara göre geçici ve kalıcı insani çözümler üretmeye devam ediyoruz. Şu an insanlar ülkelerine dönse bile birçok bölgede kışı geçirebilecek bir çatıya dahi sahip değil. Rejimin önceden hakim olduğu bölgelerde uzun yıllardır devam eden ekonomik kriz nedeniyle halk çok fakir durumda. Bunun dışında inşa ve imar projelerine vakit kaybetmeden başlanması gerekiyor. Halk, zaten evlerini, köylerini, kasabalarını ve şehirlerini yeniden inşa etmek için bir sürece girmiş durumda. Bu yıkılan bölgelerin yeniden imar edilmesi zaman alacak. Suriye halkı çalışkan bir halk. Eğer yeni bir gelecek için desteklenirlerse, savaşın neden olduğu enkazın kısa sürede ortadan kalktığını hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki 10 yıl, Suriye halkı için bir yeniden inşa dönemi olacak. Suriye halkı önce geçmişini onaracak, sonra geleceğini inşa edecek" şeklinde konuştu.