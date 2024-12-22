Rejimin bıraktığı enkaz kaldırılmalı

Suriye’de insanların acil olarak un, gıda, yakacak, battaniye, mont ve bot gibi kışlık malzemelere ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Yıldırım, “Malum, kış mevsimi geldi. Ocak ayında havalar daha da soğuyacak. Bu nedenle kış yardımları ve gıda desteği büyük önem taşıyor. Her dönem mevcut koşullara göre geçici ve kalıcı insani çözümler üretmeye devam ediyoruz. Şu an insanlar ülkelerine dönse bile birçok bölgede kışı geçirebilecek bir çatıya dahi sahip değil. Rejimin önceden hakim olduğu bölgelerde uzun yıllardır devam eden ekonomik kriz nedeniyle halk çok fakir durumda. Bunun dışında inşa ve imar projelerine vakit kaybetmeden başlanması gerekiyor. Halk, zaten evlerini, köylerini, kasabalarını ve şehirlerini yeniden inşa etmek için bir sürece girmiş durumda. Bu yıkılan bölgelerin yeniden imar edilmesi zaman alacak. Suriye halkı çalışkan bir halk. Eğer yeni bir gelecek için desteklenirlerse, savaşın neden olduğu enkazın kısa sürede ortadan kalktığını hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki 10 yıl, Suriye halkı için bir yeniden inşa dönemi olacak. Suriye halkı önce geçmişini onaracak, sonra geleceğini inşa edecek" şeklinde konuştu.