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Rekabeti engellemekle suçlanan firma yetkilileri hakkında karar

Rekabeti engellemekle suçlanan firma yetkilileri hakkında karar

18:4914/06/2026, Pazar
DHA
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Tavuk eti sektörüne rekabet operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheli serbest bırakıldı
Tavuk eti sektörüne rekabet operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheli serbest bırakıldı

Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurulu belgeleri doğrultusunda piyasayı doğrudan veya dolaylı olarak manipüle ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tavuk eti sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında inceleme başlatıldı.

Rekabet Kurulu kararları ile Ticaret Bakanlığı’ndan temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin piyasadaki rekabeti doğrudan veya dolaylı olarak engelledikleri değerlendirildi. Bunun üzerine ekipler, 12 Haziran günü İstanbul, merkez olmak üzere Balıkesir, Bolu, Ankara, Uşak, Bursa, İzmir, Samsun, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Sakarya ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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