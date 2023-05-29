Rekorla yola devam

28 Mayıs sonuçları.
Cumhurbaşkanlığı’na yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday olarak 2014 sonrası girdiği her seçimde oylarını artırdı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde seçmenin 34.28’inin oyunu alarak büyük çoğunlukla AK Parti iktidarını başlatan Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı için yarıştı. 10 Ağustos 2014’te yapılan seçimde en yakın rakibine 6.5 milyon fark atmıştı. Selahattin Demirtaş, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yarıştığı seçimde Erdoğan 21 milyonu aşan oy aldı. İhsanoğlu, 15 milyon 587 binde, Demirtaş ise 3 milyon 958 binde kaldı.
2018’DE FARKI ARTIRDI
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan, rakipleri ile arasındaki farkı artırdı. Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek’in de yarıştığı seçimde Erdoğan 2014’e göre oylarını artırarak 26 milyon 330 bine çıkardı. En yakın rakibi Muharrem İnce’ye yaklaşık 11 milyon fark attı.
YENİ DÖNEME YENİ REKOR
14 Mayıs 2023 seçimlerinde gerçekleşen seçimlerde 4 aday ile gidildi. Erdoğan 2018’e göre oylarını tekrar artırdı. 27 milyon 133 bin 849 oy aldı. En yakın rakibi 7’li Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy alarak seçimleri ikinci tamamladı. Dün yapılan ikinci tur oylamada ise Cumhurbaşkanlığı’na üçüncü kez seçilen Erdoğan, 27 milyon 725 bin 131 seçmenin oyunu aldı. Erdoğan, böylece girdiği seçimlerde en yüksek seçmen desteğine ulaşarak 27 milyon bandını 14 Mayıs’tan sonra ikinci kez aştı.