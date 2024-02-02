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Resmi Gazete'de yayımlandı: Çetin Arslan HSK üyeliğine seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan TBMM kararına göre, öğretim üyeleri arasından Çetin Arslan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçildi.

Semih Bozkuş
00:13 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Resmi Gazete
Resmi Gazete

2 Şubat 2024 Cuma tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

32448 sayılı kararda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine yapılan seçime dair kararı yer aldı.

Yayımlanan TBMM kararına göre, öğretim üyeleri arasından Çetin Arslan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin, "Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18, 20 ve 27'nci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 31.01.2024 tarihli 55'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda öğretim üyeleri arasından Çetin ARSLAN Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



#Resmi Gazete
#Hakimler ve Savcılar Kurulu
#Çetin Arslan
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