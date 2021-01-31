Riskli olduğu belirlenen binanın yıkımı sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı İstanbul Bağcılar'da riskli olduğu tespit edilen binanın yıkımı sırasında bitişikteki binanın iki dairesinin duvarları da yıkıldı.

Haber Merkezi 31 Ocak 2021, 15:08 Son Güncelleme: 31 Ocak 2021, 15:22 Diğer