Gündem Riskli olduğu belirlenen binanın yıkımı sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı
İSTANBUL

Riskli olduğu belirlenen binanın yıkımı sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı

İstanbul Bağcılar'da riskli olduğu tespit edilen binanın yıkımı sırasında bitişikteki binanın iki dairesinin duvarları da yıkıldı.

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Yıkımı gerçekleşen binadan dolayı bitişiğindeki bina da hasar gördü.
Yıkımı gerçekleşen binadan dolayı bitişiğindeki bina da hasar gördü.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binaya depremde riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

  • Önlem alınmadan yapılan yıkım sırasında bitişikteki apartmanda 2 dairenin duvarları da yıkıldı.

Yıkımdan görüntüler.

Duvarlardan dökülen molozlar odalara doldu. Çalışmalar sırasında sokak üzerinden bulunan bir elektrik direğinin kabloları da koptu.

Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan vatandaşları yıkımı izledi.

Yıkımdan görüntüler.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Daire sahiplerinin yıkım ekibiyle anlaştıkları, duvarlarının yeniden örüleceği öğrenildi.

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