Riskli olduğu belirlenen binanın yıkımı sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binaya depremde riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.
- Önlem alınmadan yapılan yıkım sırasında bitişikteki apartmanda 2 dairenin duvarları da yıkıldı.
Duvarlardan dökülen molozlar odalara doldu. Çalışmalar sırasında sokak üzerinden bulunan bir elektrik direğinin kabloları da koptu.
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan vatandaşları yıkımı izledi.
Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Daire sahiplerinin yıkım ekibiyle anlaştıkları, duvarlarının yeniden örüleceği öğrenildi.