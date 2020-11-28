Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç’in acı günü

Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç’in yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybeden annesi Emine Genç (88), Sahil Camiinde kılınan cenaze namazı ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Törene katılan Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Baro Başkanı Av. Ümit Peçe, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile kurum amirleri ve çok sayıda kişi, Genç’e ve aile bireylerine başsağlığı diledi.

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İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Merhume Genç’in naaşı, Uzunköy Köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.