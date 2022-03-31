Rize Valisi Kemal Çeber: Devlet Rize’ye dünyanın en güzel havalimanını yapıyor

Rize’de turizm sezonu öncesinde ‘Turizm değerlendirmesi toplantısı’ yapıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa katılan Rize Valisi Kemal Çeber, Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye’deki 2. havalimanı olma özelliğine sahip Rize-Artvin Havalimanının turizme getireceği katkının altını çizdi.

3 Nisan 2017’de temeli atılarak ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun üzerine yapılan yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile ön plana çıkan Rize-Artvin Havalimanı hakkında "Bana göre Türkiye’nin değil dünyanın en güzel havalimanlarından birisi" diyen Rize Valisi Çeber, Rize-Artvin Havalimanının Tokat’ta yapılan havalimanından 4 katı daha fazla bir fiyata mal olduğunun altını çizdi.

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EKONOMİ Rize-Artvin Havalimanı nisanda açılıyor

Rize Valisi Kemal Çeber, "Bana göre Türkiye’nin değil dünyanın en güzel havalimanlarından birisi bitmek üzere, bitti aslında açılışı için Sayın Cumhurbaşkanımızdan tarih bekliyoruz. Değişik birkaç tane elimizde tarih var. Zaten hangi tarihe karar verilirse o gün itibariyle açacağız ve açtığımız zamanda kullanmaya da başlayacağız bunun da takdirleri bu yönde. Yani açılımını yaptıktan sonra kullanmaya başlayacağız. Birkaç hafta önce memleketim olan Tokat’ta bir havalimanı açıldı. Ölçütleri yaklaşık olarak Rize-Artvin Havalimanıyla aynı. Rize’deki havalimanımız buranın hakkıdır buranın ihtiyacıdır tartışmaya bile açmam. Oranın 4 katı maliyete yapılabildi. Yani burada bir şeye yatırım yapmak gerçekten çok zor" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 19 Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı’nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, bu çalışmalar ile beraber terminal binalarının inşaatı sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. DALGIÇLAR GÖZETİMİNDE DOLGU <br> <br> Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapılıyor. Dolgu çalışmaları, deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre dalgıçların denetiminde yürütülüyor. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan deniz dolgusunun yüzde 90'ı tamamlandı... Pistlerin beton kaplamasına geçilen havalimanının üstyapı inşaatlarında ise yüzde 27 gerçekleşme seviyesine ulaşıldı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. 'HAVALİMANI İNŞAATI MÜHENDİSLİK HARİKASI' <br> <br> Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda inşaatın hızlı devam ettiğini belirterek, “Havaalanında son düzlüğe girdik çok hızlı bir şekilde inşaatımız devam ediyor. Bu yıl sonunda havaalanını hizmete açıp uçaklarımızı indirmiş olacağız... 100 milyon ton dolgunun 91 milyon tonu bitti. Üstyapıda da yüzde 27'lere geldik. Artık binaların silüetleri görünüyor. Havaalanında teknik detaylar incelediğinizde ne kadar büyük bir mühendislik harikası ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Pistte üzerine bastığımız malzemeden bir kat daha serilecek sonra asfalt işine geçilecek. 3 bin metrelik pist ve bu şekilde asfaltlanacak... ‘Geogrid’ diye adlandırdığımız doğada çözülmeyen ve bir anlamda bu asfaltı bohçalayan ve ilk kez burada kullanılan malzemenin serilmesinin ne kadar detaylı bir iş olduğunu biz de yerinde öğreniyoruz\" dedi. 10 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNE EŞ DEĞER DOLGU <br> <br> Birçok mühendislik tekniğinin ilk kez Rize-Artvin Havalimanı'nda kullanıldığını vurgulayan Vali Çeber, “Havalimanımızın derinliği ortalama deniz dolgusu yapılan havalimanlarından daha yüksek. Tamamı deniz dolgusu olan Rize-Artvin Havalimanı'nın ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arası, bu çok ciddi bir yükseklik ve en derin 27-28 metre yani 10 katlı bir apartman boyutunda dolgular yapıyoruz. Bunun için çok özel teknikler kullanmalıyız... Denizin dibindeki her türlü akıntıya ve her türlü dalgaya karşı tedbirler almanız lazım. Bunun için çok özel sismik cihazlar kullanılıyor, denizin dibi adeta nakış gibi işleniyor. Yani biz o dağlardan taşı toprağı getirip buraya doldurmuyoruz. Yerine göre özel malzemeler kullanıyoruz. Kademe kademe, büyüklüğüne göre dolgu malzemelerini kullanıyoruz... İlk kez yine burada kullanılan beton bloklarımız var. 18 tondan 45 tona kadar büyüklükleri olan bu beton blokları da buradaki fabrikada, yerinde üretiyoruz. Aslında bu havalimanımız içerisinde 2-3 tane de fabrikamız var. Gurur duyacağımız, onurla sunabileceğimiz bir havalimanı\" diye konuştu. 'KULE ÇAY BARDAĞI OLACAK' <br> <br> Vali Çeber, yıl sonunda havalimanının açılacağını belirterek, şunları söyledi: “3 milyon yolcu kapasiteli bir uluslararası havalimanında olması gereken özellikleri içerisinde barındıran ve şu anda dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği nitelikte bir havalimanı. Aynı zamanda biz burada ilimizi yansıtacağız, ilimize özgü simgeleri de bu havalimanında kullanacağız... Giriş takı çay yaprağı, terminal binalarımızın dışı tamamen özgün Doğu Karadeniz ve Rize mimarisinin simgeleri şekilde olacak. Kulemiz çay bardağı şeklinde olacak. Havalimanımızın içerisinde çay müzemiz olacak, yanında çay tadım yerlerimiz olacak ve yine havalimanımızın her bir alanında Rize’mize özgü simgelerin bulunduğu materyalleri kullanacağız ve il olarak da bizim en önemli tanıtım noktalarından birisi olacak... İnşallah yıl sonunda uçağımız inmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız neredeyse hemen hemen günlük olarak takip ediyor. Çünkü hem bölgemiz için hem ilimiz için çok önemli bir yatırım. Doğu Karadeniz'in, Trabzon’la birlikte burayı düşündüğümüzde, kesintisiz hava ulaşımını sağlayacak mekanı; biz bu havaalanı ile birlikte sağlamış olacağız. İlimize ticaret, turizm, ekonomi ve sosyal hayat anlamında birkaç seviye birden atlatabilecek.\" Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda pistlerin beton kaplamasına geçildi. Altyapıda yüzde 90'ı tamamlanan projede, 10 katlı binaya eş değer yükseklikte denize dolgu yapılıyor. Rize Valisi Kemal Çeber, mühendislik harikası ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Tamamı deniz dolgusu olan havalimanın ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arası. En derin yeri ise 28 metre yani 10 katlı apartman boyutunda dolgular yapıyoruz" dedi.

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Dünyanın en güzel havalimanı

Rize’de yapılan havalimanının diğer şehirlerdeki havalimanlarından farklı olduğunu söyleyen Çeber, "Şimdi biz havalimanına entegre yeni yollar düşünüyoruz. Ayder yolunu duble ya da 3 şeritli yol yapacağız. Ayder’in üzerindeki yolun dolanabilmesi için Hemşin’e bir geçiş yolu. Turizm bölgelerimize daha rahat seyahat ve oradaki tesisleşmelerin her birinin karakteristik özelliğine göre çalışmalar var. Bunların her biri başka yerlere göre 4 misli maliyete yapılabiliyor. Bunlara rağmen bu projeler yapıldı. Bir gün bile çalışmaları durmadı. Yağmurun ve iklim şartlarının zorladığı günler hariç devasa yatırımı bitirdik. Gittiğimiz her yerde tipik havalimanları görürsünüz. Genelde metal bir yapı gri tonlamalarla yapılıyor birde bizim havalimanımıza bakın. Giriş tagı çay yaprağı kulesi, çay bardağı terminal binası muhteşem. Her tarafında Rize var. Yani turizme katkının olabileceği noktalardan birisidir. Ben çok uğraştım ve 600 dönüm ekstra dolgu yaptırdık. Havalimanı turizmle direk ilgili. Devlet dünyanın en güzel havalimanını yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Rize-Artvin Havalimanı’nı açılmasının ardından Rize’de turizm hareketliliği kazanacağını ifade eden Rize İl Kültür Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, "Bu süreçte tanıtım stratejilerimizi etkinleştirmek amacında çalışmalar yaparken şunu da fark ettik. Uzun zamandır pandemi dolayısıyla bir araya gelemiyorduk. Hem sektörümüz olsun hem stratejilerimiz olsun paydaşlarımızla beraber şehirde bir Çalıştay ihtiyacı duyduk. Çünkü pandemi dönem öncesinde turizme bakış açımız şuan ki süreç farklı aynı zamanda pandemi değil şehirlerdeki pek çok yatırımı da etkiliyor. Bugün artık havalimanı açılışını yapıp yakın zamanda şehrimize turizm hareketliliğine kazandıracağımız bir ulaşım tanıtım stratejisinde etkin bir faktör bizim için. Rize’de yaptığımız pek çok proje ve düzenlemeler olduğundan dolayı bizim turizme bakış açımızın çeşitliliği yoğun ve daha etkin bir süreç. Rize İl Turizm çalıştayını da sayın valimizin destekleriyle de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen turizm fakültesi meslek yüksek okulunun iş birliğiyle il müdürlüğümüzle beraber organize ettik. Bu çalıştayın sadece orada yapılıp kalınmamasını bu raporun yeni hazırlayacağımız projelerde de bizim için önemlidir. Güncel olarak ihtiyaçlarımız ve buna yönelik çözüm önerilerimiz neler diye alacağımız veriler yeni yapacağımız aşamada bizim en öncelikli alanında yapacağımız çalışma için bize yön gösterecek" diye konuştu.

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Rize’de turizmin hakkettiği yere gelebilmesi için çalışacaklarını sözlerine yansıtan Alemdaroğlu, "Şehrimizin her yeri cennetten bir parça diye ifade ediliyor. Tabi bu bizim için bir lütuf ama bize de büyük bir sorumluluk veriyor. Ne kadar koruduğumuz, ne kadar sürdürülebilir kıldığımız ve gelen kişiler sadece turizm amaçlı değil burada da o hassasiyeti göstererek yaklaşsın. Bunu da biz her gelen kişiye anlatalım umarım koruyabildiğimiz sürdürebildiğimiz nitelikli turizmle beraber şehrimizi turizmde hakkettiği yere yüksek yerlere hep beraber çıkarabileceğimizi umut ediyorum" dedi.