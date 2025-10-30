Yeni Şafak
Rize’de 4 katlı apartmanda yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

17:3830/10/2025, Perşembe
DHA
Rize’de 4 katlı apartmanda yangın

Rize’de 4 katlı apartmanda çıkan yangında dairelerde oturan vatandaşlar, evcil hayvanlarıyla birlikte binayı terk etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 daire zarar gördü.

Bağdatlı Mahallesi Narlı Sokak’taki Din Görevlileri Sitesi A Blok'ta öğleden sonra, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Binanın doğu cephesinde çıkan yangında daire sahipleri evcil hayvanlarıyla birlikte evlerini tahliye etti. Kısa sürede tüm apartman boşaltılırken, ihbar üzerine adrese polis, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketi görevlileri ile sağlık ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.



#Rize
#yangın
#panik
