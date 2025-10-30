Yeni Şafak
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

00:3230/10/2025, Perşembe
DHA
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Samsun'da Bafra ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tesisin diğer bölümlerine sıçrayan alevleri söndürmek için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Bafra ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin diğer bölümlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma görevlileri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.



#Samsun
#Bafra
#Fabrika
#Yangın
