Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bafra ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin diğer bölümlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma görevlileri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.