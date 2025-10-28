Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de rüzgarın, günün ilk saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun, sabah saatlerinden sonra Giresun ve Hopa kıyılarında, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, doğusunda ise 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.