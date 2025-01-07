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Rize'de PTT çalışanlarına silahlı saldırı: İki memur hayatını kaybetti

Rize'de PTT çalışanlarına silahlı saldırı: İki memur hayatını kaybetti

20:087/01/2025, Salı
Yeni Şafak
AA
IHA
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Rize'de bir şahıs, PTT şubesinde işlemini gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle ateş açtı, silahlı saldırı sonucu iki memur hayatını kaybetti.
Rize'de bir şahıs, PTT şubesinde işlemini gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle ateş açtı, silahlı saldırı sonucu iki memur hayatını kaybetti.

Rize'de PTT Baş Müdürlüğü kargo birimine gelen kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan iki çalışan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıya ilişkin PTT'den yapılan açıklamada, şahsın işlemi gerçekleştirilmemesi üzerine çalışanlara ateş açtığı belirtildi.

Rize'de
silahlı saldırı
da 2 kişi yaşamını yitirdi.
Mermerdelen Mahallesi
'ndeki
PTT Baş Müdürlüğü
kargo birimine gelen kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, çalışanlardan S.O. ve Ö.B'ye silahla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve
112 Acil Sağlık
ekipleri sevk edildi.

Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polisler, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"İşlemi gerçekleştirilmeyince saldırdı"

Öte yandan saldırıya ilişkin PTT'den de bir açıklama yapıldı.

PTT'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şahsın işlemi gerçekleştirilmemesi üzerine çalışanlara ateş açtığı ve olayın takipçisi olacakları belirtildi.



#Rİze
#Silahlı Saldırı
#PTT

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