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Küçükçekmece'de çay ocağına bombalı saldırı

Küçükçekmece'de çay ocağına bombalı saldırı

00:532/01/2025, Perşembe
DHA
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Küçükçekmece'de çay ocağına atılan patlayıcı madde, bomba imha uzmanlarınca imha edildi.
Küçükçekmece'de çay ocağına atılan patlayıcı madde, bomba imha uzmanlarınca imha edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir çay ocağına bomba atıldı. kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan bomba patlamazken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir çay ocağına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlayıcı madde atıldı.

Patlayıcı madde şans eseri patlamazken, polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi

Olay, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Türkmen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokakta bulunan bir çay ocağına patlayıcı madde attı.

Olay sırasında herhangi bir patlama yaşanmazken, içeri de bulunanlar panikle dışarı çıkıp durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı patlayıcı maddeyi kontrol ederek etkisiz hale getirdi.

Polis, şüphelilerin peşine düştü

Patlayıcı madde detaylı şekilde incelenmek üzere götürüldü. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Küçükçekmece
#İstanbul
#Bomba
#Saldırı

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