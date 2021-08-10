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RİZE

Rize'de sağanak ve heyelan: İlkokulun bahçesi çöktü

Rize'de şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Merkeze bağlı Elmalı köyündeki Elmalı İlkokulu'nun bahçesi çöktü. Bazı bölgelerde de heyelan nedeniyle evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Haber Merkezi AA
Rizede sağanak ve heyelan: İlkokulun bahçesi çöktü
Çöken okulun bahçesi böyle görüntülendi.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Merkeze bağlı Elmalı köyündeki Elmalı İlkokulu'nun bahçesi heyelan nedeniyle çöktü.

Aynı köyde heyelanın sürüklediği toprak birikintisi, Memiş Aksu'ya ait tek katlı evin bir bölümüne doldu. Bölgedeki bazı evleri ise su bastı.

AA

Elmalı köyü muhtarı Mehmet Salih İşyar, gazetecilere, dün akşam saatlerinde aşırı yağış olduğunu söyledi.

AA

İşyar, sağanak nedeniyle çöken okulun bahçesinin bir an önce yapılması için yetkililerden yardım talebinde bulundu.

AA

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde de yağış nedeniyle bazı yerlerde ufak çaplı heyelanlar oldu.

AA

Beldeye bağlı Kömürcüler Mahallesi muhtarı Ekrem Yazıcı, yağmur nedeniyle evlerin arkasından aşağıya heyelan geldiğini vurgulayarak, "Arkadaşlar bize haber verdi, biz de tedbir amaçlı evleri boşalttık. Bazı vatandaşları dün akşam evlerimizde misafir ettik, 26 vatandaşımızı ise camide yatırdık" dedi.

AA

Mahalle sakinlerinden İsmail Aksu ise tedbir amacıyla evi boşalttıklarını, geceyi çocukları ile camide geçirdiğini aktardı.

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