Gündem Orduda heyelan sonrası 10ar katlı üç bina boşaltıldı
ORDU

Ordu’da heyelan sonrası 10’ar katlı üç bina boşaltıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Gölevi Mahallesi’nde oluşan heyelandan dolayı bir sitede bulunan 10’ar katlı üç bina tahliye edildi.

Haber Merkezi İHA
Ordu’da heyelan sonrası 10’ar katlı üç bina boşaltıldı
Site sakinlerinin binalardan tahliyesi sonrası, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri geldi.

Ünye ilçe merkezinde öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran aşırı yağışlar sonrası Gölevi Mahallesi’nde bulunan Korukent Sitesi’nin 10 katlı ve 36 daireli olan D blok yakınında heyelan meydana geldi.

Ordu’da heyelan: 10’ar katlı 3 bina tahliye edildi
Ordu’da heyelan: 10’ar katlı 3 bina tahliye edildi

Siteye ait istinat duvarının hasar görmesi sonrası D blokta yaşayan vatandaşlar siteden tahliye edilirken, B ve C blokta ise site yönetimi tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Site sakinlerinin binalardan tahliyesi sonrası, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri geldi.

Ordu’da heyelan: 10’ar katlı 3 bina tahliye edildi
Ordu’da heyelan: 10’ar katlı 3 bina tahliye edildi

Aileler yakınlarına gitti

Toprak kayması nedeniyle boşaltılan sitelerde oturan aileler araçlarıyla beraber yakınlarının yanına gitti. Bazı aileler ise Ünye Belediyesi tarafından tahsis edilen Ünye Turizm Otelcilik Lisesi’ne yönlendirildi. Gerekli tedbirlerin alındığı site çevresinde jeoloji mühendislerinin yaptığı incelemeler sonucu binaya giriş konusunda ailelere bilgilendirme yapılacak.

Rize'de sel sonrası çay bahçesinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
FOTOĞRAF 18
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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'ndeki sağanak yağış nedeniyle Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
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Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma operasyonu sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle, 6 kişi debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı.
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Kurtarılan kişiler, kendilerini bekleyen aile fertlerine sarılıp gözyaşı dökerken, operasyon sonunda duygusal anlar da yaşandı.
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Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Kenan Kethüda, o anlar anlatarak Çay topluyorduk, yağmur başladı, geldik derenin yanına, baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik, AFAD gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı dedi.
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4 çocuğu derenin karşı tarafında mahsur kalan anne Zeynep Kethüda ise Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı, dereden geçemediklerini söyledi. Bizde muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum diye konuştu.
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Rize'de sel sonrası çay bahçesinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Rize'de etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve heyelan oluştu. Şiddetli yağışların ardından çay bahçesinde mahsur kalan altı vatandaş ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


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