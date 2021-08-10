Rize’de şiddetli yağışlar sonrası bazı evler önlem için tahliye edildi

Rize’de dün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle derelerin debisi yükselince Salarha Vadisinde dere karayoluna taştı. Karayolundan akan dere nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İHA

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise yer yer şiddetli yağışlar nedeniyle kopmalar yaşandı.

İHA

Kopmalar nedeniyle tehlike altında olan evler ise güvenlik önlemi amaçlı tahliye edildi.

İHA

Merkeze bağlı Muradiye Beldesi Kömürcüler mahallesi muhtarı Ekrem Yazıcı evlerini boşaltan vatandaşların olduğunu, bir kısmının komşularında bir kısmının ise camide kaldığını dile getirerek “Dün saat 17.00 sularında başlayan yağmur gece saatlerine kadar şiddetli bir şekilde devam etti.

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İHA

Evleri akşam boşaltmak zorunda kaldık. Bir takım komşularımızı arkadaşların evlerine yerleştirdik, bazıları arasından camide yatan bile oldu” ifadelerini kullandı.

İHA



Çay topladıkları anda yağmurun bir anda bastırdığını ve çay bahçesinden kaçarak çıktıklarını dile getiren Seher Aksu ise “Yağmur yağınca kaçtık çaylıktan. Dağ gelir diye korktuk ve her şeyimizi çaylıkta bırakarak çıktık. Eve gittik, evde bile korktuk, dereye ineriz diye. Akşam yağış devam etseydi bu evler yoktu burada” dedi.

FOTOĞRAF 20 Kentte etkili olan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çayeli ilçesi ve Muradiye beldesindeki bazı bölgeler su altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı alanlarda heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde çay toplarken heyelan nedeniyle karayolunun ulaşıma kapanması sonucu 6 kişi mahsur kaldı. Harekete geçen AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de iş makineleri eşliğinde heyelan nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Merkeze bağlı Elmalı köyü okulu binasının yamaç arazideki bahçesi de heyelan sonucu çöktü. Yağışın sürdüğü bölgede yaşanan heyelan ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasarların oluştuğu noktalarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma operasyonu sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle, 6 kişi debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan kişiler, kendilerini bekleyen aile fertlerine sarılıp gözyaşı dökerken, operasyon sonunda duygusal anlar da yaşandı. 'KORKMADIM AMA ABLAM BAYILDI' Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Kenan Kethüda, o anlar anlatarak Çay topluyorduk, yağmur başladı, geldik derenin yanına, baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik, AFAD gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı dedi. 'ÇOCUKLARIMA KAVUŞTUM' 4 çocuğu derenin karşı tarafında mahsur kalan anne Zeynep Kethüda ise Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı, dereden geçemediklerini söyledi. Bizde muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum diye konuştu. Rize'de heyelan: 6 kişi çay bahçesinde mahsur kaldı​ Rize'de etkili olan sağanağın ardından yollar göle döndü, bazı köylerde heyelanlar meydana geldi. Çay bahçesinde heyelan sonucu mahsur kalan 6 kişi için ekipler kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalan kişiler yaklaşık 40 dakika süren operasyon sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle kurtarıldı.

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FOTOĞRAF 18 Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'ndeki sağanak yağış nedeniyle Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma operasyonu sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle, 6 kişi debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan kişiler, kendilerini bekleyen aile fertlerine sarılıp gözyaşı dökerken, operasyon sonunda duygusal anlar da yaşandı. Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Kenan Kethüda, o anlar anlatarak Çay topluyorduk, yağmur başladı, geldik derenin yanına, baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik, AFAD gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı dedi. 4 çocuğu derenin karşı tarafında mahsur kalan anne Zeynep Kethüda ise Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı, dereden geçemediklerini söyledi. Bizde muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum diye konuştu. Rize'de sel sonrası çay bahçesinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Rize'de etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve heyelan oluştu. Şiddetli yağışların ardından çay bahçesinde mahsur kalan altı vatandaş ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 4 Kentte sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda ev askıda kaldı. Vatandaşlar askıda kalan evlerini boşaltarak yurtlara ya da yakınlarının yanına yerleşti. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize’de ilk belirlemelere göre 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi. Güneysu ilçesinde heyelan kabusunu yaşayan Bedriye Erdoğan, “Çok yağmur yağdı. Çoluk çocuğumuz hep risk altındaydı. Çok korktuk. Çaylıklar su oldu, aktı. Çok üzüldük, çok ağladık. Eşim çaylıkların oradaydı. Ben de çığlıkları duyunca eşim çamurun altında kaldı zannettim. Allah bir daha göstermesin, beterinden saklasın. Tam çay zamanı bölgede. Daha kötüsü de olabilirdi. Birçok insanın malı gitti. Cana geleceğine, mala gelsin” diye konuştu. Çaylıklarının yerinde olmadığını belirten Yakup Erdoğan, “Burada çaylıkların aşağıya geldiği zaman ben bir akrabamdaydım. Buraya geldiğimde çaylıkların hep koptuğunu gördüm. Çok şaşırdık. Bizi Allah korudu. Burada iyi ki yoktuk. Amcamın ve benim çaylığım yerinde yok. Evimin arka tarafında bulunan çaylıklarda yola inecekti ama evim siper oldu onlara. Çok hasarımız var” dedi Rize'de heyelan sonrası evler askıda kaldı Rize'de çarşamba günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel ve heyelan felaketinde, 236 bina hasar gördü. Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor. BiP'te paylaş

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