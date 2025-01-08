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Roketsan Mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölümünde hisse ve borsa detayı

Roketsan Mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölümünde hisse ve borsa detayı

13:218/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulunmuştu
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulunmuştu

Evinde gizemli bir şekilde ölen Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kanında sodyum nitrat tespit edilmişti. "İntihar mı, cinayet mi?" soruları gündeme gelirken, Yücel'in cep telefonundan gelen yeni bilgiler şüpheleri arttırdı.

Ankara'da savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarından
Roketsan
'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki
Yusuf Serdar Yücel
, bir süre işe gelmeyince arkadaşları evine gitti. Yücel'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Adli Tıp raporunda, kanında yüksek miktarda sodyum nitrat bulunduğu belirlendi. Ayrıca, zehrin geçen Aralık ayında internet üzerinden sipariş edildiği öğrenildi.

Roketsan'a 2022'de başladı


2018'de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanan Yücel, 2021'de stajyer olarak Roketsan'a adım attı. 2022 yılında yazılım mühendisi olarak işe başladı. Yücel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.


İntihar mı?


Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bu ölüm Aselsan'da peş peşe hayatlarını kaybeden mühendisleri akla getirdi. Aselsan'da çalışan 8 mühendis, 2007 ile 2017 yılları arasında peş peşe hayatını kaybetti. Bu ölümler, intihar olarak kayıtlara geçse de aileler ve kamuoyunca cinayet ihtimaline dair iddialar yer aldı.


Borsa'da alım satım yapmış


Genç mühendisin yapılan ilk incelemede, sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiği belirlendi. Herhangi bir intihar notu bırakmayan Yücel'in yoğun bir şekilde borsada işlem yaptığı da öğrenildi. Cep telefonuyla yaptığı son görüşmeler ve dijital materyallerinin incelendiği bildirildi. Ayrıca Sabah gazetesinin haberine göre, borsada yoğun bir şekilde alım satım yaptığı kaydedildi.



#Roketsan
#Yusuf Serdar Yücel
#Borsa

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