Roketsan Mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölümünde hisse ve borsa detayı

Ankara'da savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarından Roketsan 'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel , bir süre işe gelmeyince arkadaşları evine gitti. Yücel'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Adli Tıp raporunda, kanında yüksek miktarda sodyum nitrat bulunduğu belirlendi. Ayrıca, zehrin geçen Aralık ayında internet üzerinden sipariş edildiği öğrenildi.





Roketsan'a 2022'de başladı





2018'de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanan Yücel, 2021'de stajyer olarak Roketsan'a adım attı. 2022 yılında yazılım mühendisi olarak işe başladı. Yücel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.





İntihar mı?





Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bu ölüm Aselsan'da peş peşe hayatlarını kaybeden mühendisleri akla getirdi. Aselsan'da çalışan 8 mühendis, 2007 ile 2017 yılları arasında peş peşe hayatını kaybetti. Bu ölümler, intihar olarak kayıtlara geçse de aileler ve kamuoyunca cinayet ihtimaline dair iddialar yer aldı.





Borsa'da alım satım yapmış





Genç mühendisin yapılan ilk incelemede, sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiği belirlendi. Herhangi bir intihar notu bırakmayan Yücel'in yoğun bir şekilde borsada işlem yaptığı da öğrenildi. Cep telefonuyla yaptığı son görüşmeler ve dijital materyallerinin incelendiği bildirildi. Ayrıca Sabah gazetesinin haberine göre, borsada yoğun bir şekilde alım satım yaptığı kaydedildi.







