Roketsan Mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölümünde hisse ve borsa detayı

Evinde gizemli bir şekilde ölen Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kanında sodyum nitrat tespit edilmişti. "İntihar mı, cinayet mi?" soruları gündeme gelirken, Yücel'in cep telefonundan gelen yeni bilgiler şüpheleri arttırdı.
Roketsan'a 2022'de başladı
2018'de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanan Yücel, 2021'de stajyer olarak Roketsan'a adım attı. 2022 yılında yazılım mühendisi olarak işe başladı. Yücel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.
İntihar mı?
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bu ölüm Aselsan'da peş peşe hayatlarını kaybeden mühendisleri akla getirdi. Aselsan'da çalışan 8 mühendis, 2007 ile 2017 yılları arasında peş peşe hayatını kaybetti. Bu ölümler, intihar olarak kayıtlara geçse de aileler ve kamuoyunca cinayet ihtimaline dair iddialar yer aldı.
Borsa'da alım satım yapmış
Genç mühendisin yapılan ilk incelemede, sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiği belirlendi. Herhangi bir intihar notu bırakmayan Yücel'in yoğun bir şekilde borsada işlem yaptığı da öğrenildi. Cep telefonuyla yaptığı son görüşmeler ve dijital materyallerinin incelendiği bildirildi. Ayrıca Sabah gazetesinin haberine göre, borsada yoğun bir şekilde alım satım yaptığı kaydedildi.