Gündem Ruhsatsız iş yerinde kumar oynadılar 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası
İSPARTA

Ruhsatsız iş yerinde kumar oynadılar: 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası

Isparta’da emniyet ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği baskında 26 kişi kumar oynarken yakalandı. Yakalanan şahıslara kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten dolayı toplam 115 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
İş yerinde yapılan aramada masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 848 adet iskambil kâğıdı, 100 TL para ve çok sayıda yaz boz kağıdı bulunduğu tespit edildi.
İş yerinde yapılan aramada masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 848 adet iskambil kâğıdı, 100 TL para ve çok sayıda yaz boz kağıdı bulunduğu tespit edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 Ocak günü Pirimehmet Mahallesi 1737. Sokak üzerinde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı ile düzenlen baskında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık iş yerinde 26 kişi kumar oynarken yakalandı. İş yerinde yapılan aramada masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 848 adet iskambil kâğıdı, 100 TL para ve çok sayıda yaz boz kağıdı bulunduğu tespit edildi.

Akıllanmak yok: Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerinde yeniden kumar oynattı
GÜNDEM
Akıllanmak yok: Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerinde yeniden kumar oynattı

Ruhsatsız umuma açık

İş yeri işletmecisine kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatılırken, içeride bulunan şahıslara da Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre toplam 115 bin 300 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yerle ilgili de idari işlemler başlatıldı.

Kaçak sigara imalatı yapılan iş yerine polis baskını
OYNAT 00:59
Kaçak sigara imalatı yapılan iş yerine polis baskını
Kartal'da dün akşam saatlerinde kaçak sigara imalatı yapılan bir iş yerine yapılan baskında 6 adet sigara dolum makinası ele geçirilirken ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlendi. İşyerinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.


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