Rumlar yine gaspa soyundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dış İşleri Bakanlığı BM'ye sözlünota göndererek sözde Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlarını belirledi. GKRY verdiği koordinatlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yokmuş gibi hareket ederek kendi iddia ettiği deniz sınırlarını dayatmaya çalıştı. Hamlenin provakasyon amaçlı olduğunu vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, “Uluslararası hukuka göre deniz sınırının belirlemesi ikili anlaşmalarla olur. Hiçbir ülkenin tek taraflı deniz sınırı belirleme hakkı yoktur. Kıbrıs bu adımla kendi iddia ettiği sınırlarını dayatmaya çalışıyor” dedi.

“ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI”

Rum kesiminin hamlesinin hukuki boyutunu yorumlayan Gözügüzelli, “75. maddenin 2. fıkrası ve 74. maddenin 2. fıkrasına göre yani, sahilde devletin yapacağı sınırlandırmada 74 ve 83'üncü maddelerin birinci fıkrasında belirtilen hükümler doğrultusunda kıyıları karşılıklı veya yandaş devletler arasında gerçekleşecek sınırlandırmanın neticesini BM Genel Sekreterliği'ne bildirilmesi hususunu öngörmektedir. Güney Kıbrıs çok yakın zaman önce bu verileri oluşturdu. Ve bu veriler KKTC'nin deniz alanlarını ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığını da ortaya koyan verilerdir. KKTC'nin varlığı tamamen gözardı edilen ve Türkiye'ye sadece ortay hat esasıyla bir sınırlandırma çerçevesinde kendi karşılıklı kıyılarının belirlendiğini iddia eden bir değerlendirmedir. Bu değerlendirme tamamen uluslararası hukuka aykırıdır. Çünkü, ortay hat esası Güney Kıbrıs'ın ilgili yasalarında ve 1974 yılında yaptıkları kıta sahanlığı yasası, sonra 2004 yılındaki münhasır ekonomik bölge yasası ve daha sonrasında birleştirilmiş kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge yasalarında belirtilmiş iç hukukunda.” diye konuştu.

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“HAKLARI GASP ETME GİRİŞİMİDİR”

Deniz Hukuku Sınırlandırma Hükümleri'nin 83. ve 74. maddesinin 1. fıkrasındaki emri vurgulayan Gözügüzelli, “Sahilleri bitişik veya karşı karşıya olan devletler arasında kıta sahanlığı sınırlandırması hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla Uluslararası Adalet Divanı statüsünün 38. maddesinde belirtildiği şekilde uluslararası hukuka uygun olarak anlaşma ile yapılacaktır. Yani burada hem hakkaniyet ilkesi hem de sınır belirleme işleminin ikili ilişkilerle, görüşmelerle ve anlaşmayla yapılacağı prensibi ortaya konmaktadır. Böyle bir anlaşma, müzakere olmadan sadece ortay hat esasını dikkate alarak KKTC ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını deniz yetki alanlarını yok sayarak, oradaki egemen varlığı gözardı ederek Türkiye'nin karşısında bir sınır çizgisi belirleme yoluna gidilmesi tamamiyle Türkiye'nin hak ve menfaatlerini gasp etme girişimidir” şeklinde konuştu.

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