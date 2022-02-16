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POLİTİKA

Rusya Kırım’daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan askeri birliklerin daimi üslerine dönme görüntüsünü yayımladı. Rus ordusu halihazırda farklı bölgelerde 140 savaş gemisi ve 60'ı aşkın jetle tatbikatlar gerçekleştiriyor.

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Haber Merkezi AA
Rusyada son durum ne? Rusya Kırım’daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı
​Rusya Kırım’daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın paylaştığı görüntüde, Kırım'daki poligonlarda tatbikatları tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin Kerç köprüsü üzerinden üslere dönüşü yer aldı.

Trenle dönüş yapan birliklere ait zırhlı araç ve tanklar görüntülendi.

Dün, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nin Basın Sözcüsü Vadim Astafyev, Kırım'da tatbikat yapan Rus askeri birliklerinin üslerine dönmeye başladıklarını bildirmişti.

NATO: Rus yığınağı artıyor

Rusya'nın geri çekilme açıklaması NATO tarafından inandırıcı bulunmadı. Moskova'nın askeri yığınağını sürdürdüğünü belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın diplomasiyi seçmesini umduğunu söyledi. Stoltenberg, ittifakın en kötüsüne de hazırlıklı olduğunu vurgulayıp "Ukrayna sınırındaki Rus askerlerin sayısı artıyor." dedi.
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