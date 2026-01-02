Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rusya'dan Amasra'ya gelen yolcu gemisine rüzgar engeli

Rusya'dan Amasra'ya gelen yolcu gemisine rüzgar engeli

12:162/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Limana giremeyen "Astoria Grande" isimli kruvaziyer, İstanbul'a hareket etti
Limana giremeyen "Astoria Grande" isimli kruvaziyer, İstanbul'a hareket etti

Rusya'dan yola çıkarak Samsun üzerinden Bartın'ın Amasra ilçesine gelen "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle limana yanaşamadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle limana giremeyen "Astoria Grande" isimli kruvaziyer, İstanbul'a hareket etti

Soçi kentinden 3 gün önce 955 Rus turist ve 455 personelle hareket eden Panama bandralı gemi, sabah saatlerinde limana girmeye çalıştı.


Römorkör yardımıyla limanın ucuna yanaşan gemi, saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle liman içinde manevra yapamayınca liman dışına çıktı.

Limana 5 kez girme denemesinde bulunan gemi, liman dışında yaklaşık 1 saat bekledi. Gemi, rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle Amasra limanına demirleyemeden İstanbul'a hareket etti.

Yolcu gemisi, 18 Ocak 2023'te şiddetli rüzgar nedeniyle limana çarpmış, gemide ve limandaki usturmaçalarında hasar oluşmuştu.


#Amasra
#liman
#Rüzgar
#Yolcu Gemisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?